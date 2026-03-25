1台7役の衝撃。炊飯から揚げ物、ケトル代わりまで、キッチンの常識をこれひとつで塗り替える【和平フレイズ】のマルチポットがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
狭いキッチンが劇的に広がる。あらゆる調理をこなす万能フォルムが、毎日の料理をもっと自由に、もっと軽やかに【和平フレイズ】のマルチポットがAmazonに登場!
「使い方はあなた次第」という言葉がこれほど似合う道具はない。このマルチポットは、煮る、炒める、茹でるといった基本調理はもちろん、揚げ物や炊飯、さらにはお湯を沸かすケトルとしての機能まで、1台で7つの役割を完璧にこなす。Mサイズは約2.2リットル、Lサイズは約3リットルという、大きすぎず絶妙に「ちょうどいい」サイズ感で、毎日の食卓に欠かせない存在になるだろう。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
計算し尽くされた独自の形状にも注目したい。おしりがぷくっと膨らんだフォルムは、内部で効率的な対流を生み出すため、麺を茹でる際もムラなく仕上がる。さらに、炊飯鍋としても優秀で、沸騰後に弱火で10数分加熱し、あとは蒸らすだけでふっくらとしたごはんが炊き上がる。透明なガラス蓋越しに調理の様子を確認できるため、初めての炊飯や煮込み料理でも安心だ。
→【アイテム詳細を見る】
使い勝手を左右する注ぎ口は、液だれしにくく湯切れが良い設計となっており、スープを注ぐ際や飲み物用のお湯を沸かす際もストレスがない。深さがある設計は、油跳ねが気になる揚げ物調理でも周囲を汚しにくく、後片付けの手間を最小限に抑えてくれる。
→【アイテム詳細を見る】
キッチンにこのポットがひとつあるだけで、これまで並んでいたいくつもの調理器具が不要になり、驚くほどスッキリとした空間が手に入る。あなたの想像力に応えてくれる究極のマルチツールを、ぜひその手で体感してみてはいかがだろうか。
狭いキッチンが劇的に広がる。あらゆる調理をこなす万能フォルムが、毎日の料理をもっと自由に、もっと軽やかに【和平フレイズ】のマルチポットがAmazonに登場!
「使い方はあなた次第」という言葉がこれほど似合う道具はない。このマルチポットは、煮る、炒める、茹でるといった基本調理はもちろん、揚げ物や炊飯、さらにはお湯を沸かすケトルとしての機能まで、1台で7つの役割を完璧にこなす。Mサイズは約2.2リットル、Lサイズは約3リットルという、大きすぎず絶妙に「ちょうどいい」サイズ感で、毎日の食卓に欠かせない存在になるだろう。
→【アイテム詳細を見る】
計算し尽くされた独自の形状にも注目したい。おしりがぷくっと膨らんだフォルムは、内部で効率的な対流を生み出すため、麺を茹でる際もムラなく仕上がる。さらに、炊飯鍋としても優秀で、沸騰後に弱火で10数分加熱し、あとは蒸らすだけでふっくらとしたごはんが炊き上がる。透明なガラス蓋越しに調理の様子を確認できるため、初めての炊飯や煮込み料理でも安心だ。
→【アイテム詳細を見る】
使い勝手を左右する注ぎ口は、液だれしにくく湯切れが良い設計となっており、スープを注ぐ際や飲み物用のお湯を沸かす際もストレスがない。深さがある設計は、油跳ねが気になる揚げ物調理でも周囲を汚しにくく、後片付けの手間を最小限に抑えてくれる。
→【アイテム詳細を見る】
キッチンにこのポットがひとつあるだけで、これまで並んでいたいくつもの調理器具が不要になり、驚くほどスッキリとした空間が手に入る。あなたの想像力に応えてくれる究極のマルチツールを、ぜひその手で体感してみてはいかがだろうか。