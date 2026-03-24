“最悪のもの”を飲んでしまった!!兄のドリンクをひと口飲むと強烈な苦味！「大人の味!?」ではないとても危険な体験【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
『お宅の夫をもらえませんか？』や『田端、明日は売るつもり』などで知られる漫画家・みこまる(@micomalu)さんが描いたエッセイ漫画『ホットレモンドリンクの苦過ぎる思い出』は、何気ない好奇心が思わぬ危険につながる体験を描いた作品である。車内に置かれていたペットボトルをめぐる“誤飲”は、誰にでも起こり得る身近な出来事だが、場合によっては深刻な事態を招く可能性もあるという。
みこまるさんがまだ10代だったころ、兄に車で塾まで送ってもらっていたときのことである。ふとドリンクホルダーに目をやると、見慣れないペットボトルが置かれていた。「どんな味なんだろう？」という軽い気持ちから、思わずひと口飲んでしまう。
しかしその味は、想像とはまったく違うものだった。「大人ってこんな苦いものを飲むのか。信じられん…」と、コーヒーすら飲んだことがなかった当時のみこまるさんは、強烈な苦味に驚きを隠せなかったという。
■「それ灰皿だよ？」発覚した衝撃の事実
その後、「初めて飲んだけど、これけっこう苦いんだね〜」と兄に伝えた瞬間、空気が一変する。「お前、まさか飲んだの？それ灰皿だよ？」という言葉に、みこまるさんはようやく状況を理解する。飲んでしまったのは飲料ではなく、タバコの吸い殻が入った液体だったのだ。
このエピソードには、「よく無事でしたね」「急性ニコチン中毒になる可能性があります」「ニコチンは水に溶けやすいので本当に危ない」といった読者の声が寄せられ、体調を気遣うコメントの数々にみこまるさん自身も強く心を動かされたと語っている。
■誤飲が引き起こすリスクと注意喚起
タバコに含まれるニコチンは、水分に触れることで溶け出しやすい性質を持つ。そのため、誤って摂取してしまうと体内に急速に吸収され、重篤な中毒症状を引き起こすおそれがある。見た目がペットボトルであるがゆえに警戒心が薄れやすく、今回のようなケースは決して珍しいものではない。
「ペットボトルは安易に手に取りやすいので、くれぐれも気をつけてほしい」と、みこまるさんは自身の体験を通して注意を呼びかけている。
取材協力：みこまる(@micomalu)
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