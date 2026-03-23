世界中で愛されている「セサミストリート」を起用した「ビオレ 冷タオル」オリジナルデザインが期間限定で登場！
花王株式会社のスキンケアブランド「ビオレ 冷(ひや)タオル」は、昨今猛暑に見舞われる日本の夏を、ひんやり快適に過ごせるような提案をし続け、累計出荷数量1400万個(※1)を突破している。
【画像】中のパッケージや他のデザインを見る
このたび、世界中で愛されている「セサミストリート」をあしらったオリジナルパッケージの「ビオレ 冷タオル」が、2026年3月16日より限定発売。冷タオルの機能はそのままに、タオルカラーをエルモとクッキーモンスターに合わせたピンクとブルーの2色展開に。オリジナルパッケージのかわいいデザインで用途や気分に合わせて“選ぶ楽しさ”が広がる。
※1：ビオレ 冷タオル花王出荷実績2020年2月1日〜2025年11月30日
2026年の日本の夏も、昨年に引き続き過酷な暑さが見込まれており、暑熱対策の重要性は高まっていると考えられる。そこで、通勤・通学やアウトドアなど、さまざまなシーンでおしゃれに快適に夏を楽しめるよう、世界中の幅広い世代に親しまれている「セサミストリート」とのコラボを実現。「ビオレ 冷タオル」は、家族や個人のライフスタイルに自然に取り入れやすいアイテムを目指しているという。
ビオレは、肌を「人と人」「人と社会」がつながるためのヒューマン・インターフェイスであると捉え、肌を通して社会とのつながりを広げるために、さまざまな活動やモノづくりに取り組んでいる。今後も、多くの人たちが夏をより快適に過ごせるようにサポートしていく。
「ビオレ 冷タオル セサミストリートデザイン」の特徴をチェックしていこう。「ビオレ 冷タオル」は、のせる前の肌温度からマイナス3度が1時間続く(※2)冷却シートだ。
首にかけて使える50センチの大判シート(50センチ×20センチ)で、厚手のシートに含まれるたっぷりの冷却ウォーターが熱を吸い込み蒸発、気化熱の作用で肌の熱(ほてり)を逃がし続けることで冷却効果がある。メントール配合でひんやり感が長続きするのもうれしいポイントだ。タオルカラーはブルーとピンク2色あり、それぞれ5包入り。数量限定発売で、取り扱いのない店舗もあるので注意を。
※2：30度の屋外で使用した場合(日なた・日陰の休憩含む)
■「セサミストリート」について
1969年に誕生した先駆的な子ども向け教育番組で、現在は150以上の国と地域で展開。公民権運動の時代、ジョーン・ガンツ・クーニーとロイド・モリセットによって生み出されたこの番組は、にぎやかな街並みを舞台に、音楽やかわいらしいパペットたち、アニメーションを織り交ぜながら、就学前に必要な基礎学力はもちろん、思いやりややさしさ、インクルージョンといったメッセージを伝えてきた。エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカーといった愛らしいキャラクターたちが活躍し、識字能力や計算力、社会性、文化理解を育むための入念な研究に基づく教育コンテンツを通じて、世界中で幼児向けコンテンツの模範として高く評価されている。セサミストリートは、国際的な非営利団体セサミワークショップによって制作されている。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Sesame Workshop
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このたび、世界中で愛されている「セサミストリート」をあしらったオリジナルパッケージの「ビオレ 冷タオル」が、2026年3月16日より限定発売。冷タオルの機能はそのままに、タオルカラーをエルモとクッキーモンスターに合わせたピンクとブルーの2色展開に。オリジナルパッケージのかわいいデザインで用途や気分に合わせて“選ぶ楽しさ”が広がる。
2026年の日本の夏も、昨年に引き続き過酷な暑さが見込まれており、暑熱対策の重要性は高まっていると考えられる。そこで、通勤・通学やアウトドアなど、さまざまなシーンでおしゃれに快適に夏を楽しめるよう、世界中の幅広い世代に親しまれている「セサミストリート」とのコラボを実現。「ビオレ 冷タオル」は、家族や個人のライフスタイルに自然に取り入れやすいアイテムを目指しているという。
ビオレは、肌を「人と人」「人と社会」がつながるためのヒューマン・インターフェイスであると捉え、肌を通して社会とのつながりを広げるために、さまざまな活動やモノづくりに取り組んでいる。今後も、多くの人たちが夏をより快適に過ごせるようにサポートしていく。
「ビオレ 冷タオル セサミストリートデザイン」の特徴をチェックしていこう。「ビオレ 冷タオル」は、のせる前の肌温度からマイナス3度が1時間続く(※2)冷却シートだ。
首にかけて使える50センチの大判シート(50センチ×20センチ)で、厚手のシートに含まれるたっぷりの冷却ウォーターが熱を吸い込み蒸発、気化熱の作用で肌の熱(ほてり)を逃がし続けることで冷却効果がある。メントール配合でひんやり感が長続きするのもうれしいポイントだ。タオルカラーはブルーとピンク2色あり、それぞれ5包入り。数量限定発売で、取り扱いのない店舗もあるので注意を。
※2：30度の屋外で使用した場合(日なた・日陰の休憩含む)
■「セサミストリート」について
1969年に誕生した先駆的な子ども向け教育番組で、現在は150以上の国と地域で展開。公民権運動の時代、ジョーン・ガンツ・クーニーとロイド・モリセットによって生み出されたこの番組は、にぎやかな街並みを舞台に、音楽やかわいらしいパペットたち、アニメーションを織り交ぜながら、就学前に必要な基礎学力はもちろん、思いやりややさしさ、インクルージョンといったメッセージを伝えてきた。エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカーといった愛らしいキャラクターたちが活躍し、識字能力や計算力、社会性、文化理解を育むための入念な研究に基づく教育コンテンツを通じて、世界中で幼児向けコンテンツの模範として高く評価されている。セサミストリートは、国際的な非営利団体セサミワークショップによって制作されている。
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(C)2026 Sesame Workshop