「女の子1人で帰すわけないだろ」と言う“美人“の正体は男前男子!?かわいい顔から放たれる“強すぎる言動”に反響続出【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
見た目はかわいくて美人でも、性別は「男」。しかも、話してみるとオスみが強く、そのギャップに胸がギュン！となる読者が続出！「脳がバグった」「いろいろ予想外」などの反響コメントが寄せられた紫良河みあび(@akaiiii_001)さんの「気になる美少女のギャップが激しすぎた話」シリーズを紹介すると共に、創作のきっかけや本作のテーマなどを聞く。
シリーズ展開されている本作「気になる美少女のギャップが激しすぎた話」は、見た目と中身のギャップが魅力の作品だ。美人な外見を持ちながら、性格は男前というキャラクター・光を中心に描かれており、その意外性に胸がギュン！となる読者が続出している。
作者の紫良河みあびさんは、もともとかわいい男の子が昔から好きだったという。そこで「見た目がかわいいのに中身めっちゃオスみの強いイケメンみたいな子ってあんまり見たことないな」と感じ、「描いてみようかな？」と思ったことが本作誕生のきっかけになったそうだ。
作品のテーマについては「かわいいのに、カッコイイ」と語る。女子っぽい男子を描くポイントについて尋ねると、紫良河さんは「目ですね！女の子っぽい目で、男の子っぽい視線を意識して描いてます！」と教えてくれた。
さらにキャラクター設定では、「いかに男の子っぽい言動をできるか」にこだわったという。「光は見た目こそ女の子っぽいですが、中身は真逆なので男らしい感じを言動から出すために、口調を荒めに設定しました」と明かす。
Xで趣味として「光の大学生編」や「ギャップヤンキーの話」なども公開しているという紫良河さん。「気になった方は、ぜひ読んでくださるとうれしいです！」と読者へメッセージも寄せてくれた。この機会に、本作「気になる美少女のギャップが激しすぎた話」と合わせて、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：紫良河みあび(@akaiiii_001)
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