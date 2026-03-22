かわいすぎ。GiRLS by PEACH JOHNから「パワーパフ ガールズ」とのコラボアイテムが登場

ピーチ・ジョンが展開するPEACH JOHNの妹ブランド「GiRLS by PEACH JOHN（ガールズ バイ ピーチ・ジョン）」では3月18日、「パワーパフ ガールズ」とのコラボレーションコレクションをピーチ・ジョン公式通販サイトおよび全国の店舗にて発売します。

■3人のヒロインをイメージした下着・ルームウェア計3型

同コラボでは、ブロッサム、バブルス、バターカップの3人のヒロインをイメージし、ポップなデザインにこだわった下着2型、ルームウェア1型が登場。

下着は、ブラトップ「Peasy（ピージィ）」シリーズの「Peasy002ノンワイヤーブラ」より、キャラクターの顔やガーリーなモチーフをプリントしたデザインを展開しました。





広いネックあきのトップスからものぞきにくい細身のキャミソールタイプで、一緒にあわせることのできるショーツも用意しています。

ルームウェアは、3人のヒロインをモチーフにしたデザインと、ゆったりとしたシルエットによるプリントパジャマとなっています。トップスの袖とボトムスの裾部分には、プリーツとリボンモチーフをあしらっています。後ろネック部分には「The Powerpuff Girls」のロゴもプリント。

■商品概要

商品名：パワーパフ ガールズ Peasyノンワイヤーブラ

価格：2,508円

サイズ：S、M、L

カラー：ブルー、ピンク、グリーン

商品名：パワーパフ ガールズ Peasyショーツ

価格：1,200円

サイズ：S、M、L

カラー：ブルー、ピンク、グリーン

商品名：パワーパフ ガールズ プリントパジャマ

価格：3,980円

サイズ：ワンサイズ

カラー：ピンク

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements （C） & Cartoon Network. (s26)

（フォルサ）