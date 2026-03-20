「遅刻カモー！」と叫びながら疾走！座れば膝に猫、歩けば犬が寄ってくる→想像を超えた動物からの懐かれ具合【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
歩いているだけで動物にモテてしまう男、半田。その好かれ具合は好意を超え、もはやストーカーに近い。NANNO(@nanno_koresiki)さんがSNSで3年にわたり投稿し、大きな反響を呼んだ創作漫画『動物にモテるサラリーマンの受難』が待望の書籍化を果たした。
■想像を超える「モテ」が生む受難
主人公・半田の懐かれ方は別格だ。公園で考えごとをしていれば周囲の動物が集まり、出勤すらままならない。そんな彼の姿はSNSで「エグいほどのマイナスイオン」と称され、多くの読者に癒やしと笑いを与えてきた。
本作は2018年末に連載がスタートした。もともとデザイナーやイラストレーターとして活動していたNANNOさんが、「誰にも頼まれていない自分発信の作品を作りたい」と一念発起し、憧れていた漫画を本気で描く練習として始めたものだという。
■こだわり抜いた一冊と「遅刻カモー!」
書籍化にあたり、NANNOさんは細部まで徹底してこだわった。見開きページなど紙ならではの表現に加え、長年の憧れだった「カバー下のオマケ」も実現したという。「無事によい本ができた!という達成感がある」とうれしい心境を語る。
お気に入りのシーンとして挙げられたのは、疾走感あふれる「遅刻カモー!」の場面だ。また、メインキャラの背後で動く動物たちの「感情」にも注目してほしいという。「動物たちがそれぞれに何かを見ていたり、動いていたりするので、気持ちを想像しながら読むとよりおもしろい」と語る。
今回の書籍化は、読者の熱い声が担当者の目に留まったことで実現した。「2巻が出るかは人気次第」とのことだが、半田くんと動物たちの物語がどこまで続くのか、今後の展開からも目が離せない。
取材協力：NANNO(@nanno_koresiki)
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