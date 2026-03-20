【料金未払いのクレーマー】「こんなの詐欺だ!!」繋がらなくなったスマホに激高！店員の懇切丁寧な説明で最後に「すいません」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「こんなの詐欺だ!!」携帯ショップでそう叫んだのは、携帯の電波が入らないと来店した客。繋がらない原因は携帯料金の未払いだったが、その説明に客は「払ったって言いましたよね!?」と激怒してしまい……。
日々いろいろな客と応対する接客業。それだけに、思い込みや勘違い、はたまた行き違いでトラブルやクレームも起こってしまうもの。はらぺこもんろー(@harapekomonrrow)さんは、自身の体験や読者からの体験談をもとに、ブログやSNS上でフィクション漫画として「接客業あるある」を描いている作家だ。
■“接客業で頑張っている店員さんの姿”を伝えたい
「生活に欠かせない接客業の人たちの頑張りにスポットライトを当てて、日々の仕事を応援していきたいと思っています」と想いの丈を語る作者・はらぺこもんろーさん。自身の体験談や読者からのエピソードをもとに描いた本作「料金未払いを指摘したら逆ギレされた話」の作中では、理不尽に怒鳴られる店員の姿がリアルに描かれており、話題を呼んでいる。
10年ほど前に海外での生活経験があるはらぺこもんろーさんは、そこで受けた強烈な接客の日々を振り返り、「日本の接客業の素晴らしさや大変さは社会に伝わっていない」と強く呼びかける。同時に「私が漫画で接客業の実態をおもしろく描くことで、“接客業で頑張っている店員さんの姿”を伝えたいと思っています」と自身の素直な思いも教えてくれた。
「小さい頃から漫画を描くのが好きでした。家庭環境があまりよくなかったため、現実逃避するために漫画を描いていて、人に見せることが恥ずかしかったので自由帳に描いて自分で見返して……の繰り返しでした」とこぼすはらぺこもんろーさん。最後に「将来的には、映像化やコミック化などさまざまなメディアを通じて、多くの方に接客業で頑張る人たちのことを知ってもらえるような作品を作りたいと思います」と力強いコメントを残してくれた。
携帯ショップで起こる日常のあれこれを中心に、接客業の実態を題材に描いた本作、ぜひ一度読んでみて欲しい。
取材協力：はらぺこもんろー(@harapekomonrrow)
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