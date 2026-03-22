【蟹座】週間タロット占い《来週：2026年3月23日〜3月29日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月23日〜3月29日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月16日〜3月22日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では自分の存在を強く見せます』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
自分のことがこれまでとは違う角度でわかってくるでしょう。苦手なことや避けた方が良いことも見えてきます。無駄な動きが減らせるでしょう。仕事や公の場では周囲の人達それぞれが自分だけを特別に扱って欲しいようです。みんなに平等に接するので、不満がられるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
正解か不正解かは別として、自分の存在を大きく見せていきます。相手の中で印象が残ることを意識していくでしょう。そうすることで相手の素の状態も出やすくなります。シングルの方は、早く関係を進めていきたいせっかちな人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたのことを他の人に自慢しています。
｜時期｜
3月24日 心配症になる ／ 3月29日 説得する
｜ラッキーアイテム｜
旅行
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞