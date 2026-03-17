ジムからストリートまで、この一足で。あらゆる境界を越える圧倒的汎用性【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
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呼吸するメッシュ、支える3Dプリント。長時間の使用でも「快適」が途切れない【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
あらゆるアクティビティをシームレスにつなぐマルチモデル「M413」が、さらなる高みを目指してブイスリーへとアップデートを遂げた。ジョギングから本格的なジムワーク、そして日々の街歩きまで、これ一足で完結させる機能美が宿っている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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進化したメッシュアッパーは、激しい動きの中でも高い通気性を発揮し、蒸れによる不快感を徹底的に排除する。同時に耐久性も底上げされており、毎日ハードに履きこなしてもその美しさを損なわない。サドル部分に施された精密なスリーディープリントは、足の形状をしっかり保ちながら中足部を支え、理想的なフィット感を提供し続ける。
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足裏の設計はワイドに取られており、急な方向転換や左右の動きに対しても揺るぎない安定感をもたらす。これに薄底ミッドソールの軽やかなクッション性が加わることで、まるで地面を掴むようなダイレクトな感覚と、弾むような歩き心地を両立させた。
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通勤や通学の何気ない一歩が、そのままトレーニングへと変わるような、これまでにない軽快な毎日を今すぐ手に入れてみてはいかがだろうか。
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