タフな背中に、知的な収納を。部活からビジネスまで、すべてを支配する圧倒的汎用性【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
雨さえも、スタイルに変える。鉄壁の防水素材が守り抜く、都会派スクエアの真髄【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
水に強いタフな防水素材を纏い、あらゆる天候を味方につけるのがコールマンの「SHIELDシリーズ」だ。タウンユースから通学・通勤、さらには部活やジム、旅行まで、シーンを選ばずフィットするファッション性の高いスクエア型フォルムが、アクティブな毎日を力強くサポートする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
機能美を追求したアクセス性の高さは特筆に値する。トップのファスナーポケットは携帯電話や小物の収納に最適で、フロントポケットは左右どちらのファスナーからも出し入れが可能だ。さらに、メインルームへは両サイドのファスナーからも直接アクセスできるため、重い荷物もスマートに取り出すことができる。内部には、ノートパソコンやタブレットを保護するパッド入りポケットを装備。シールド25と30は13インチまでのパソコンとB4サイズに対応し、シールド35は15インチのパソコンとA3サイズまで飲み込む圧倒的な収納力を誇る。
→【アイテム詳細を見る】
メインルーム内には、小物を整然と管理できるオーガナイザーポケットを完備し、バッグの中が煩雑になる悩みから解放してくれる。背面パネルとショルダーベルトには、通気性に優れたメッシュ素材とクッションを採用。長時間の移動でも肩への負担を軽減し、快適な背負い心地を持続させる。両サイドには500ミリリットルのボトルが収まるポケットも備わっており、実用性は申し分ない。
→【アイテム詳細を見る】
過酷な日常に立ち向かう強さと、洗練された都会的なデザイン。このバックパックを背負うことで、あなたの行動範囲は天候や場所の制約を超え、どこまでも自由でエネルギッシュなものへと進化するだろう。
雨さえも、スタイルに変える。鉄壁の防水素材が守り抜く、都会派スクエアの真髄【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
水に強いタフな防水素材を纏い、あらゆる天候を味方につけるのがコールマンの「SHIELDシリーズ」だ。タウンユースから通学・通勤、さらには部活やジム、旅行まで、シーンを選ばずフィットするファッション性の高いスクエア型フォルムが、アクティブな毎日を力強くサポートする。
→【アイテム詳細を見る】
機能美を追求したアクセス性の高さは特筆に値する。トップのファスナーポケットは携帯電話や小物の収納に最適で、フロントポケットは左右どちらのファスナーからも出し入れが可能だ。さらに、メインルームへは両サイドのファスナーからも直接アクセスできるため、重い荷物もスマートに取り出すことができる。内部には、ノートパソコンやタブレットを保護するパッド入りポケットを装備。シールド25と30は13インチまでのパソコンとB4サイズに対応し、シールド35は15インチのパソコンとA3サイズまで飲み込む圧倒的な収納力を誇る。
→【アイテム詳細を見る】
メインルーム内には、小物を整然と管理できるオーガナイザーポケットを完備し、バッグの中が煩雑になる悩みから解放してくれる。背面パネルとショルダーベルトには、通気性に優れたメッシュ素材とクッションを採用。長時間の移動でも肩への負担を軽減し、快適な背負い心地を持続させる。両サイドには500ミリリットルのボトルが収まるポケットも備わっており、実用性は申し分ない。
→【アイテム詳細を見る】
過酷な日常に立ち向かう強さと、洗練された都会的なデザイン。このバックパックを背負うことで、あなたの行動範囲は天候や場所の制約を超え、どこまでも自由でエネルギッシュなものへと進化するだろう。