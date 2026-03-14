【水瓶座】週間タロット占い《来週：2026年3月16日〜3月22日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月16日〜3月22日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月9日〜3月15日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では仲良くしていましょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
自分の尊厳を守ために、気を張り続けることが多いです。でも行動を伴わせていくので、良い成果が出ることも多いでしょう。仕事や公の場では、自分にしかないカラーや才能を見せることができます。周りの人達をギャフンと言わせることもあるようです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
気取ったことをすると空回りしますが、相手の周囲の人達も巻き込んでみんなで仲良くしていれば平和でしょう。相手の気持ちを探らないことが重要です。シングルの方は、恋愛偏差値が高い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手は自分の活かし方がわからないと思っています。
｜時期｜
3月20日 スタート ／ 3月21日 積み重ねていく
｜ラッキーアイテム｜
ジャム
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞