「頭から水を浴びせられて…」配達員を狙う少年の悪質すぎる罠。母親の死期が迫る家で起きた涙の真相【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→母の余命を知った少年の“奇行”
現役郵便局員の送達ねこ(@jinjanosandou)さんが描く漫画『郵便屋が集めた奇談』が、涙なしには読めないと反響を呼んでいる。今回はかつてN局で長く勤めていた元配達員の村井さんの体験談を基にした、死期が迫る母親と少年の切ないエピソードを紹介する。
■死の気配が漂う家
配達のたびに頭から水を浴びせられ、巧妙な罠に誘導される村井さん。かつてはおとなしかった少年の豹変ぶりに怒りを覚えるが、祖母は「母親の死期が近いと知って荒れているのです」と涙ながらに謝罪した。少年は母親の寝室に近づくことすら拒絶しているという。しかし村井さんには、少年が残酷な悪戯を繰り返す別の心当たりがあった。死の気配が漂う家で、配達員がいかにして孤独な少年と向き合ったのかを描き出した珠玉の物語だ。
■誰もが胸を締め付けられる
気のせいだと片付けるのは簡単だが、もし故人がさまざまな障壁を乗り越えて会いに来てくれたのだとしたら、それを否定するのはむごいことだと著者は考える。少年が急に悪さばかりをするようになった本当の理由を知ったとき、誰もが胸を締め付けられるはずだ。日本のどこかでひっそりと起きている怪異と深い愛情の物語を、ぜひ本編で確かめてほしい。
取材協力：送達ねこ(@jinjanosandou)
