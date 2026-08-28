ワークマン女子社員のガチ愛用品！生活の質が爆上がりする「絶対に買うべき」神アイテム大公開
YouTubeチャンネル「ワークマン加盟店推進部チャンネル」が、「【初公開】ワークマン20代女子社員のリアル偏愛アイテムを持ち寄ったら、ただの女子会になりました(笑)」と題した動画を公開した。
動画では、ワークマンの20代女子社員3名と社外取締役のサリー氏が集結し、プロの目線で選んだ「リアルな偏愛アイテム」や仕事・プライベートの愛用品を紹介。実用性と機能性を兼ね備えたアイテムの数々から、彼女たちのリアルなライフスタイルと商品への深い愛着が明らかになった。
最初のテーマ「プロの目線で選ぶワークマンの偏愛アイテム」では、各々が実際に長年愛用している商品を熱くプレゼンした。広報部の小雀氏は「SOLOTEX(R) レイウォームワイドパンツ」を紹介。「中にしっかりとした裏地が付いていて、わざわざタイツを穿かなくていい」とその防寒性を絶賛した。さらに、タイツ着用時に足首から見えてしまう恥ずかしさを解消できる点など、女性ならではの悩みに寄り添った設計の魅力を語った。
人材開発部の本田氏は、厨房シューズから着想を得て誕生した「ファイングリップレディース」をピックアップ。雨の日の上野東京ラインでも「つり革無しで踏ん張れます」と、その驚異的な防滑性をアピールした。脱ぎ履きしやすく柔らかいアッパー素材により、妊婦さんからも絶大な支持を得ているという。また、出張が多い花木氏は、本来マザーズバッグとして展開されている「ファミリーライフボストンバッグ」の収納力を高く評価。「これ1個で収まる」と仕事用の出張バッグとして活用する独自の視点を披露した。
後半の「お仕事での便利グッズや気分を上げるグッズ」では、出張先のホテルや移動中の機内で役立つ薄型の「BMZ(R)アシトレサンダル」や、長期予定の管理に欠かせない方眼バーチカル手帳、さらには気合を入れるためのハイブランドのジャケットなど、個性豊かなアイテムが次々と飛び出した。
自社製品の機能性を知り尽くした彼女たちが、自身のライフスタイルに合わせて商品を使いこなす姿は、私たちが次にアイテムを選ぶ際の頼もしい判断基準となるだろう。
動画では、ワークマンの20代女子社員3名と社外取締役のサリー氏が集結し、プロの目線で選んだ「リアルな偏愛アイテム」や仕事・プライベートの愛用品を紹介。実用性と機能性を兼ね備えたアイテムの数々から、彼女たちのリアルなライフスタイルと商品への深い愛着が明らかになった。
最初のテーマ「プロの目線で選ぶワークマンの偏愛アイテム」では、各々が実際に長年愛用している商品を熱くプレゼンした。広報部の小雀氏は「SOLOTEX(R) レイウォームワイドパンツ」を紹介。「中にしっかりとした裏地が付いていて、わざわざタイツを穿かなくていい」とその防寒性を絶賛した。さらに、タイツ着用時に足首から見えてしまう恥ずかしさを解消できる点など、女性ならではの悩みに寄り添った設計の魅力を語った。
人材開発部の本田氏は、厨房シューズから着想を得て誕生した「ファイングリップレディース」をピックアップ。雨の日の上野東京ラインでも「つり革無しで踏ん張れます」と、その驚異的な防滑性をアピールした。脱ぎ履きしやすく柔らかいアッパー素材により、妊婦さんからも絶大な支持を得ているという。また、出張が多い花木氏は、本来マザーズバッグとして展開されている「ファミリーライフボストンバッグ」の収納力を高く評価。「これ1個で収まる」と仕事用の出張バッグとして活用する独自の視点を披露した。
後半の「お仕事での便利グッズや気分を上げるグッズ」では、出張先のホテルや移動中の機内で役立つ薄型の「BMZ(R)アシトレサンダル」や、長期予定の管理に欠かせない方眼バーチカル手帳、さらには気合を入れるためのハイブランドのジャケットなど、個性豊かなアイテムが次々と飛び出した。
自社製品の機能性を知り尽くした彼女たちが、自身のライフスタイルに合わせて商品を使いこなす姿は、私たちが次にアイテムを選ぶ際の頼もしい判断基準となるだろう。
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