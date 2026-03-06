¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëºî²È¤Î¡È°ÛºÌ¡É¤òÂÎ´¶¡ª¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ë¡¼¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉ÷·ÊÅ¸¡×¤¬¥¢¥È¥ì¤Ç³«ºÅÃæ
¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëºî²È¤Î¥¢¡¼¥È¤ò´ÉÍý¤·¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤ä´ë¶È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¡»ã¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ë¡¼(°Ê²¼¡¢¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ë¡¼)¤È¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¢¥È¥ì¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉ÷·ÊÅ¸¡×¤¬³«ºÅÃæ¡£2026Ç¯5·î10Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥È¥ì³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë½ç¼¡ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¸ÅÄÍüÆà»Ò¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉ÷·Ê¡×
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ë¡¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢»×¤ï¤ºÁ´²ñ¾ì¤ò¼þÍ·¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÆ±Å¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ë¡¼¤Î¸¶²è¤¬¥¢¥È¥ì¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ë¡¼¤Ï¡¢¤ª¤â¤ËÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëºî²È¤Î¥¢¡¼¥È¤ò2000ÅÀ°Ê¾åIP¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤·¡¢ºî²È¤ËÀµÅö¤Ê¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¡£
¥¢¡¼¥È¤ò¼´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHERALBONY¡×¤Î±¿±Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë200¼Ò°Ê¾å¤È¤Î¶¦ÁÏ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¢¥È¥ì¤Î¡Ö¾®¤µ¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¹ç¤Ã¤ÆÁÔÂç¤Ê·Ê¿§¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥È¥ì¤â¤Þ¤¿¡¢¿Í¡¢³¹¡¢¤½¤·¤ÆÊ¸²½¤ò¤Ä¤Ê¤°¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ë¡¼¤È¶¦ÌÄ¤·¡¢¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£±Ø¥Ó¥ë¤È¤¤¤¦Æü¾ï¶õ´Ö¤Ë¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ë¡¼¤Î¥¢¡¼¥È¤¬Í»¹ç¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë·Ê¿§¡×¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡£
¢£10Ëç¤ÎºîÉÊ¤«¤é¤Ê¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥¢¡¼¥È
¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉ÷·ÊÅ¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖHERALBONY Art Prize 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖJRÅìÆüËÜ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿À¸ÅÄÍüÆà»Ò¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉ÷·Ê¡×¤Î¸¶²è¤Ë²Ã¤¨¡¢À¸ÅÄ¤µ¤ó¤Î²áµî¤ÎºîÉÊ·²¤òÅ¸¼¨¡£
¡ÖHERALBONY Art Prize 2025¡×¤È¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëºî²È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡¢Ç¯Îð¡¢¹ñÀÒ¤òÌä¤ï¤ºÁÏºî¤ÎÎÏ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î²ê¿á¤¤ò¤¢¤È²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ¥¢¡¼¥È¥¢¥ï¡¼¥É¡£¤³¤Î¥¢¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤¬Áª½Ð¤¹¤ë¾Þ¤Î¤Û¤«¡¢¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ë¡¼¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë¶¨»¿´ë¶È¤Ë¤è¤ë´ë¶È¾Þ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢JRÅìÆüËÜ¾Þ¤â¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¤À¤È¤¤¤¦¡£
À¸ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤¬¹¥¤¤Ç¡¢³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢¿Í·Á¤ÎÉþ¤ÎÀ©ºî¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£2015Ç¯¤´¤í¡¢Î×¾²Èþ½Ñ¤Î¶µºà¤Ç»æ¤ä¤¹¤ê¤Ë¿§±ôÉ®¤ÇÉÁ¤¯µ»Ë¡¤È½Ð¹ç¤¤¡¢¤½¤Î¤¶¤é¤Ä¤¤¤¿ÉÁ¤¿´ÃÏ¤ÈÆÈÆÃ¤Ê¼Á´¶¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤ÎÉ½¸½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£²»³Ú¤Î¥ê¥º¥à¤ä´¶¾ð¤Î¹â¤Þ¤ê¤ËÆ³¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Á¯¤ä¤«¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ê¿§ºÌ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸ÅÄ¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉ÷·Ê¡×¤Ï¡¢6¥»¥ó¥Á¡ß18¥»¥ó¥Á¤Î»æ¤ä¤¹¤ê¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤ò10ËçÊÂ¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÍ§¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ä²»³Ú¤«¤é¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉ÷·ÊÅ¸¡×¤Î´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥¢¥È¥ìÆâ¤ÎÂÐ¾Ý½ñÅ¹¤Ç½ñÀÒ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤´¤È¤Ë³¨ÊÁ¤¬°Û¤Ê¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¡¼¥È¤·¤ª¤ê(Á´10¼ï)¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£³¨ÊÁ°ã¤¤¤Ç10Ëç¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢À¸ÅÄ¤µ¤ó¤Î10Ëç¤Î¥¢¡¼¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉ÷·Ê¡×¤¬´°À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¤³¤Î½Õ¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¡¼¥È¤òÃµ¤·¤Ë¡¢¥¢¥È¥ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
