「パペットスンスン」デザインのトラベルグッズ、もう買えた？まだ手に入る一部のアイテムと入手方法を調べてみた！
一大ブームを巻き起こしている「パペットスンスン」。あらゆるグッズが一瞬で売り切れてしまうため、強火のファンたちはスンスンのアイテムに飢えている状況だ。そんな中、今年2月中旬より全国のバラエティストアやディスカウントストア、ドラッグストアにて発売されたのが「トラベルシリーズ」コレクションだ。こちらも大好評で、一部の店舗ではすでに完売しているケースも…。「トラベルシリーズ」を手がけたメーカー「粧美堂」の公式オンラインストアでも、一部商品は完売しているが、発売された全7アイテムのうち、3アイテムがまだ購入可能だ。
【写真】パペットスンスンのトラベルシリーズを見る
まず、ひとつめが「ラゲッジタグ」(各1650円)。自分のバッグを見分けるため、スーツケースに取り付けて使うラゲッジタグだが、こちらはキーホルダーとして普段使いのバッグからぶら下げてもOK。もこもこ素材で表現されたスンスン、ノンノン、ゾンゾンの3種すべてがまだ残っているぞ。
クリア素材にスンスン、ノンノン、ゾンゾンのフォトプリントがあしらわれた「トラベルボトルセット」(1760円)も、今ならまだ買える。旅先で使う少量のスキンケア・ヘアケアを取り分けて持ち歩けるボトルにも、キャラクターのプリント入りというスペシャルなセットだ。
さらには「ヘアターバン」(2200円)もまだ手に入れられる。ただし、残っているのはゾンゾン一択。スンスンやノンノンと比べてグッズ化されることの少ないゾンゾンだから、ゲットしておいて損なし！
以上の3アイテム5品だけでなく、店舗によっては「アイマスク」や「ポーチ」など「粧美堂」の公式オンラインサイトでも完売してしまったアイテムが見つかる可能性もゼロではない。あらためて商品のラインナップをチェックしておけば、見かけた際に迷わず購入できるだろう。
大人気ゆえ、こうしている間にも在庫状況は変動するはず。気になる人はぜひお早めにチェックを！
(C)PUPPET SUNSUN/PS committee
