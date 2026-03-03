韓国っぽワンピで好印象♡ グループ飲みで映える「チェック柄ワンピコーデ」

新しい出会いが増える春。サークルで出会った仲間との飲み会で一際目立つコーデの取り入れ方を知りたい！今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、グループ飲みで浮かずに映える「チェック柄ワンピコーデ」をご紹介します。この春はさりげなく好印象を仕込んで、気になる存在を目指してみて♡

グループ飲みで浮かずに映える【KOREANカジュアルワンピ】 with サークルトモダチ 男女でわいわい楽しむサークル飲みは、ほどよいカジュアル感で気あいやあざとさを感じさせないのがコツ。韓国カジュアルを意識したミニワンピがおすすめ。ヘルシーな脚見せは、親近感のなかにほんのり女っぽさも♡

Cordinate 好感チェック柄×可愛げキャミデザイン 可愛げチェックワンピはレザーでカジュアルトッピング そのフリルデザインにときめく、好感チェックワンピ。さらっとした白のトップスをINして甘すぎない組みあわせにしつつ、アウターは旬のブラウンレザーで辛めに。 チェックキャミソールワンピース 8,690円、ジャケット 12,980円／ともにEMODA ルミネエスト新宿店 なかに着たトップス 10,450円／COCO DEAL（ココ ディール）バッグ 48,620円／minitmute（HANA SHOWROOM）イヤーカフ 13,200円／ココシュニック オンキッチュ（ココシュニック） ブーツ 16,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン） 撮影／花盛友里 スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／𠮷粼沙世子（io）モデル／⾦川紗耶（本誌専属）文／本田理恵

金川紗耶