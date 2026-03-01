静かに動いて、空気を整える。10畳まで快適に保つコンパクトモデル【無印良品】の空気清浄機がAmazonに登場中‼
前面吸気で置きやすい。暮らしにすっと馴染むシンプルデザイン【無印良品】の空気清浄機がAmazonに登場!
無印良品の空気清浄機は、前面吸気構造を採用した無印良品のコンパクト空気清浄機だ。空気を前面から取り込むため壁付けができ、設置スペースが限られた寝室や子ども部屋、ワンルームでも邪魔にならずに置ける。10畳までの部屋に対応し、強モードなら約30分で空気をしっかり清浄する。
オフタイマーは2・4・8時間の3種類を搭載し、寝る前や外出前にも便利。
消費電力も低く、日常使いしやすい省エネ設計だ。
シンプルで場所を選ばず、必要な性能をしっかり備えた、無印良品らしい空気清浄機だ。
