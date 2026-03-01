ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

前面吸気で置きやすい。暮らしにすっと馴染むシンプルデザイン【無印良品】の空気清浄機がAmazonに登場!

1


無印良品の空気清浄機は、前面吸気構造を採用した無印良品のコンパクト空気清浄機だ。空気を前面から取り込むため壁付けができ、設置スペースが限られた寝室や子ども部屋、ワンルームでも邪魔にならずに置ける。10畳までの部屋に対応し、強モードなら約30分で空気をしっかり清浄する。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


オフタイマーは2・4・8時間の3種類を搭載し、寝る前や外出前にも便利。

→【アイテム詳細を見る】

4


消費電力も低く、日常使いしやすい省エネ設計だ。

→【アイテム詳細を見る】

3


シンプルで場所を選ばず、必要な性能をしっかり備えた、無印良品らしい空気清浄機だ。