まだまだ寒い季節。軽量なのにしっかりあたたかい！高機能中綿コート【ニューバランス】のコートがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
防風・防水・透湿を備えているのにスッキリ！【ニューバランス】のコートがAmazonに登場!
ニューバランスのコートは、モンスターパーカーに着想を得たざっくり羽織れるAラインシルエットが特徴の高機能アウター。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
表面にはFTY加工糸を使用したナイロンタフタ素材を採用し、裏面には耐水圧20,000ミリメートル以上・透湿20,000グラム・防風性を兼ね備えたPUフィルムの2層生地を使用。悪天候下でも快適さを保つ。
→【アイテム詳細を見る】
前身頃には胸と腰に大きめのポケットを配置し、腰ポケット脇にはハンドウォーマー用ポケットも搭載。収納力と実用性を兼ね備え、寒い季節の外出をサポートする。
→【アイテム詳細を見る】
軽量でありながら保温性にも優れ、機能性とデザイン性を両立した一着。
防風・防水・透湿を備えているのにスッキリ！【ニューバランス】のコートがAmazonに登場!
ニューバランスのコートは、モンスターパーカーに着想を得たざっくり羽織れるAラインシルエットが特徴の高機能アウター。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
表面にはFTY加工糸を使用したナイロンタフタ素材を採用し、裏面には耐水圧20,000ミリメートル以上・透湿20,000グラム・防風性を兼ね備えたPUフィルムの2層生地を使用。悪天候下でも快適さを保つ。
→【アイテム詳細を見る】
前身頃には胸と腰に大きめのポケットを配置し、腰ポケット脇にはハンドウォーマー用ポケットも搭載。収納力と実用性を兼ね備え、寒い季節の外出をサポートする。
→【アイテム詳細を見る】
軽量でありながら保温性にも優れ、機能性とデザイン性を両立した一着。