「バカなの？」それ、ずーっと前から妻が言ってきたこと！同じ話なのに他人からの話には耳を貸す夫に絶句【作者に聞く】
同僚から聞いた洗濯の知識を「やってみてよ」と妻に語る夫。けれど、それは当の妻が何度となく夫に伝えてきたことで……。
「はんなりギロリの頼子さん」「閃光少女」などの作品で知られる漫画家・あさのゆきこ(@YUKIKOASANO)さんが、自身のXに「私が100回言っても聞かないのに他人が言うと一発」というコメントとともに投稿した創作漫画「聞いてないの正体」は、妻に歩み寄ろうとする夫の言動が、反対に妻の話を聞いていないことを浮き彫りにするという一幕を描いた作品だ。
■夫婦と育児は永遠のテーマ！モヤッとする場面はほぼ実体験
作者のあさのゆきこさんは、本作「聞いてないの正体」が生まれたきっかけについて「WEB向けの漫画を描くにあたり担当編集者さんと相談した際に、当時からかなりのウエイトを占めていた『母になって感じる夫へのモヤモヤ』というテーマでやろうということになったのがきっかけです」と話してくれた。
あさのさんが「モヤッとする場面はほぼ実体験です」と語る数々の“生活上の事件”は、打ち合わせのときにモヤモヤするシチュエーションを箇条書きにして出せるだけ出して、編集者さんとどれを使うか選んでいったという。選ぶ基準は“育児中の夫婦の問題の鉄板もの”とのことだ。
また、本作では母であり妻である主人公の本音を描きながら、夫側なりの理屈も描かれている。“相手にも考えがある”という目線が一貫している理由として「担当編集者さんが既婚子持ち男性だったため、あまり女性側の言い分に偏った話が描けなかったんです」という裏話も明かしてくれた。
読者へのメッセージとして「読んでいただいてありがとうございます！話題にしていただけるのを見るに、夫婦と育児は永遠のテーマなんだなぁと思います」と語るあさのさんの作品は、刊行後も根強い人気を集めている。ぜひ一読してみてほしい。
取材協力：あさのゆきこ(@YUKIKOASANO)
