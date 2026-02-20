【スカッと漫画】「皇太子妃にはなりません」婚約者を略奪された令嬢が婚約破棄を宣言し、自分の人生を取り戻していく！話題作のコミカライズについて作者に話を聞いた
花嫁修業と奴隷解放に青春を捧げた令嬢パトリシアは、皮肉にも元奴隷の侍女に婚約者を奪われることに。裏切りに傷つきつつも「皇太子妃にはなりません」と宣言し、彼女は社交界を去る。そして、心機一転、辺境の学園で青春を謳歌しようとしたら、新たな地でもいろいろな出来事に巻き込まれることに。そんな彼女には、弟のような存在だったはずのクライヴ皇子がどんなときも見守り、寄り添ってくれていて――。
自らの意思で「振り回されるだけの人生」を終えた1人の女性の、新たな成長物語を描いた『ぷちっとキレた令嬢パトリシアは人生を謳歌することにした』。本作はWeb小説サイト「カクヨム」で2024年度恋愛ジャンルランキング年間8位を獲得、2025年には角川ビーンズ文庫よりノベル版が刊行された人気作だが、そのコミカライズ版が発売され、注目を浴びている。
今回は、コミカライズ版の発売について、「カクヨム」で連載・ノベル版の著者でもある原作者のあまNatuさん、シナリオ・構成を担当した玉光さん、作画を担当したほこらさんに話を聞いた。
――『ぷちっとキレた令嬢パトリシアは人生を謳歌することにした』コミカライズ版の発売、おめでとうございます！発売にあたり、感想をお聞かせください。
【あまNatu】本当に発売するんだなぁとどこか実感がありません。想像よりもたくさんの時間と制作陣の皆さまのお力添えのお陰で、想像を超えた仕上がりになっています。やっと皆さまのもとに届けられるということでワクワクしています。
【玉光】うれしすぎます。この作品は、ただの「ざまぁ」漫画ではありません。1人の女性が、自分の人生を取り戻す瞬間を描いた物語です。「ずっと我慢してきたのに…悔しい」「あまりの理不尽に…泣きたい」。女性の人生で、恋愛や友人関係、結婚がすべてうまくいく人など1人もいません。女性なら一度は遭遇したことのある苦境に、主人公のパトリシアも同じように遭遇します。それでも、絶対に折れない―。折れたとしても、自分の足でしっかりと立ち上がる。その強さと勇気を、パトリシアというキャラクターに全部込めたつもりです。
【ほこら】お祝いの言葉、ありがとうございます！無事発表・発売することができて、ただただうれしく、感無量です。
――原作は、「カクヨム」2024年度恋愛ジャンルランキング年間8位を獲得するなど大好評だったと伺っています。人気を得た理由について、どのように捉えていらっしゃいますか？
【あまNatu】キャラクターを応援してくださる読者さまが多かったので、キャラクターを好きになってもらえたことがよかったのかなと思っています。パトリシアは大前提として、パトリシアの友人・シェリルのことを応援してくださる人も多かったですね。あとは、婚約者を奪ったミーアや、パトリシアを陥れるライバルのセシリーについても、反響が大きかったです。2人のおかげで見せ場が多く作れ、読者さまが飽きずについてきてくださったのかなと思います。
――最初にあまNatuさんの原作を読まれた際の感想をお聞かせください。
【ほこら】いち読者としてとても楽しく読ませていただきました。人物関係もわかりやすく、情勢などが複雑化することもなかったので、ストーリーがとても読みやすかったです！
【玉光】正直心のど真ん中を撃ち抜かれたと思いました。パトリシアの言葉が強いんです。強いけれど乱暴じゃない。優しいけれど媚びない。その絶妙な「エレガントさ」が素晴らしくて。彼女のキレ方も最高なんです。「自分を雑に扱った相手にきちんとNOを突きつける」スキルは、今の時代の女性に必要なものだと思うんですよね。パトリシアは婚約者に浮気されたり、濡れ衣を着せられたりと、かなり不遇な目に遭うのですが、全員きっちり成敗します。特に異世界漫画で初じゃないか？と思われる過激なシーンが後半にありますので、ぜひお手に取って読んでください！
――では、玉光さんのシナリオや構成についてはいかがでしょうか。
【ほこら】原作をさらに読みやすく、そして読者の見たいシーンをしっかり組み込む。素晴らしいシナリオだと思います。あまNatuさんの原作も、玉光さんのシナリオも、どちらも自分にとって大変勉強になりました！
【あまNatu】とてもすてきな物語になっていると思います。読者さまと同じく、新鮮な気持ちで読めました。そして、私が見たいシーンを入れてくださりありがとうございます！と感謝しております。
――完成した漫画をご覧になった感想は？
【あまNatu】キャラクターの表情がなんて豊かなのだろうと驚きました。各キャラクターたちの個性が立っており、「ほこらさんは本当にすごい！」と、1ページ1ページ時間をかけて読ませていただきました。
【玉光】素晴らしすぎて、ため息が出ました。パトリシアの言葉をしっかり選ぶ利発そうな話し方や、聖女におびえる表情などがあまりにもイメージ通りで、「え、これもう本人なんじゃないの？」と。作画でここまでキャラに感情を宿せるのだと、漫画家さんの素晴らしさにあらためて震えました！あとは聖女セシリーのざまぁ顔と、奴隷のミーアのゲス顔にも注目してほしいです。もう、この漫画1冊で、女の表情のすべてが見られちゃう。ここだけの話「この漫画、勝ったな」って思いました(笑)。
――特に注目してほしいシーンを教えてください。
【あまNatu】タイトルにもあります、パトリシアが“ぷちっとキレる”シーンです。ここからパトリシアは覚悟を決めて、己が信じる道を進んでいきます。この物語の始まりと言ってもいいシーンですので、ぜひご注目ください。
【玉光】やっぱり「ぷちっと」キレたシーン…あれは胸が痛いです。(皇太子妃になるための)今までの努力を人生ごと全部否定されてしまいましたから。でもあの瞬間、パトリシアにスイッチが入ったんです。パトリシアは決して可哀想な女の子では終わらない。彼女の人生は、「ぷちっと」から始まったのです。そして注目してほしいのは、非常識な人たちに対するパトリシア自身の怒りや感情の昂ぶりの取り扱い方。怒りって決して悪い感情ではなく、自身を守るための感情なんですよ。そういった怒りを、パトリシアは着実に誇りと自由に変えていきます。読んでる人も「そうだよね。私も、私を守っていいんだよね」って思わず泣きたくなるのではと思います。あとは…イケメン皇子たちの優しさにも包まれてください(笑)。
【ほこら】やはり主人公が「ぷちっと」いくシーンはぜひ見てほしいですが、物語終盤でのスカッとシーンも作画的に大好きなので見ていただけるとうれしいです！
「読んでくださった人が“よし！私も、私の人生を生きよう！”と、胸の奥が熱くなるような1冊になっていたとしたら、それだけで報われます」とも話してくれたシナリオ担当の玉光さん。読み進めると確かに、つらいことを乗り越え仲間と明るく前向きに生きるパトリシアの姿に励まされる。まだの人は、ぜひ読んでみて！
取材協力：あまNatu(@amanatumikan11)、玉光(@tama_and_mitsu)、ほこら(@hokoran)
