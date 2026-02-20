え！この一台でくつろぎも睡眠も！？【無印良品】のソファベッドがAmazonに登場中‼
限られた空間でも快適に。寝心地と座り心地にこだわった一台【無印良品】のソファベッドがAmazonに登場!
無印良品のソファベッドは、ソファとしてもベッドとしても使える多機能ソファベッドだ。カバーは取り外してお手入れできるため、日常的に清潔さを保ちやすい。ワンルームでの使用はもちろん、急な来客時のベッドとしても活躍し、限られたスペースを有効に使いたい人にぴったりのアイテムとなっている。
背と座には弾力性のあるポケットコイルを採用し、しっかり体を支える構造だ。ポケットコイルとウレタンを組み合わせることで、振動が伝わりにくい安定した寝心地と、やや硬めで快適な座り心地を両立している。ベッドとしてもソファとしても妥協のない快適さを求める人に向いている。
脚の高さは選べる仕様で、12センチメートルなら圧迫感のないロースタイルに、20・23センチメートルならソファベッド下を収納スペースとして活用できる。部屋の雰囲気や使い方に合わせて調整できるのも魅力だ。
一人暮らしや子ども部屋、来客が多い家庭など、さまざまな生活スタイルに寄り添い、限られた空間でも快適な暮らしを叶えてくれるソファベッドだ。
