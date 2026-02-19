ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

風合いと軽さが心地よく寄り添う、ユニセックスモデル【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!

1


ニューバランスのこのスニーカーは、軽量でクッション性に優れたDYNASOFTソールを採用し、快適なライド感を実現した「CT30」だ。歩き出しから着地まで柔らかく、長時間の着用でも疲れにくい履き心地が続く。

2


ニューバランスらしいクラシカルなコートスタイルをベースに、スエードとメッシュを組み合わせたアッパーが上質な風合いを生み、カジュアルにもきれいめにも合わせやすいデザインに仕上がっている。

3


手頃なプライスで手に取りやすく、ユニセックスサイズで展開されているため、ペアでのコーディネートも楽しめる。

4


普段使いから軽い運動まで幅広く対応し、毎日の足元を軽やかにしてくれる一足だ。