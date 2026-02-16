速く乾いて、髪はしっとり。ドレープフローが叶える新しい速乾体験【シャープ】のドライヤーがAmazonに登場!
熱に頼らず、美しく仕上げる。髪を思いやるスマートドライ【シャープ】のドライヤーがAmazonに登場!
シャープのドライヤーは、サロンの速乾テクニックから着想を得たドレープフロー構造により、左右2つの吹出口からの風が髪を立体的に押し分け、深く広範囲に風を届けることでドライ時間を短縮するドライヤーだ。ノズルを短くした新デザインは腕の動きをコンパクトにし、髪全体を乾かしやすいバランス設計で、片手での操作もスムーズに行える。
プラズマクラスターイオンが髪表面に水分子のコートを形成し、うるおいを保ちながら静電気を抑制するため、ブラッシング時のダメージを軽減し、キューティクルを守ってサラサラの仕上がりへ導く。
SENSINGモードでは髪との距離を自動で検知し、髪の表面温度が55度を超えないように風温をコントロールするため、熱ダメージを抑えながら優しく乾かせる。BEAUTYモードでは温風と冷風を自動で切り替え、キューティクルを引き締めてツヤのある髪に仕上げるほか、季節に応じて最適な温度帯を自動で選択する。
温度帯を変えて乾かす多彩なモードを備え、サロン感覚のヘアドライを自宅で再現できる一台だ。
