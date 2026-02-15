走る日も、歩く日も、快適に。シーズナルカラーで気分も軽やか！【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
柔らかく、軽く、どこまでも。安定して、しなやかに進む【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ソフトなライド感に定評のある「FRESH FOAM X 1080 v14」に、シーズナルカラーが加わった。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
衝撃吸収性に優れたFresh Foam Xミッドソールはそのままに、サイドウォールの高さを見直すことで安定した重心移動を実現し、一新されたアウトソール構造が適度な屈曲とスムーズな足運びをサポートする。
アッパーには軽量性と通気性に優れたメッシュを採用し、ランニング時の快適さを高めながら、普段使いにも馴染む洗練されたデザインに仕上げている。
長距離ランでも日常の移動でも、柔らかく包み込むような履き心地が続く、1080シリーズならではの万能性を備えた一足だ。
