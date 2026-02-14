【上野観光】名画から歴史的建造物まで！ル・コルビュジエ設計の美術館や東照宮へ。上野恩賜公園をのんびり歩く“大人の芸術散歩”のススメ
上野恩賜公園をのんびり散歩しながら東京国立博物館へ、国宝を鑑賞したら・コルビュジエが設計した国立西洋美術館で名画や彫刻を堪能しよう。金色に輝く上野東照宮でパワーをチャージ、最後は不忍池で四季を感じながら散策を楽しむコース。気軽に芸術と歴史を満喫できる、上野の定番カルチャートリップだ。
【写真で見る】上野の森で文化芸術を堪能コース
上野の森で、文化芸術と歴史を楽しむさんぽコース
上野恩賜公園〜徒歩約2分〜東京国立博物館〜徒歩約5分〜国立西洋美術館〜徒歩約5分〜上野東照宮〜徒歩約8分〜不忍池
■上野恩賜公園
都内有数の文化の薫り高い公園
1873年(明治6年)の太政官布達により日本で初めての公園に指定。江戸時代は、寛永寺社殿と霊廟、東照宮を中心とした寺院として人気を博していた。現在は、博物館や動物園、美術館などの文化施設が建ち、文化の薫り漂う公園として賑わいを見せる。また、広い園内ではピクニックも楽しめる。
見どころ
早咲きの寒桜からソメイヨシノまで約2カ月にわたり桜を楽しむことができる。
住所：東京都台東区上野公園5-20
最寄り駅：上野駅(東京都)、京成上野駅(東京都)
交通アクセス：【電車】JR上野駅から徒歩約2分。東京メトロ上野駅から徒歩約4分。京成電鉄京成上野駅より徒歩約1分
■東京国立博物館
日本で最も長い歴史を持つ博物館
1872年に開館した日本で最も長い歴史を持つ博物館。日本を中心に、東洋の美術作品と考古遺物約12万件が収蔵されている。そのうち89件が国宝、653件が重要文化財に指定(2025年4月時点)されており、質量共に日本最大級の、日本が世界に誇る博物館だ。おもに所蔵品で構成された東博コレクション展(平常展)、テーマを設定した企画展示で、日本美術や東洋美術、考古遺物などを紹介している。
見どころ
常時、約3000件を展示し、作品を傷めないように定期的に展示替えを行っている。また、展示作品に関連した講演会や解説、家族で参加できるワークショップなどを行い、それらを通して伝統文化を伝えている。
住所：東京都台東区上野公園13-9
最寄り駅：鶯谷駅(東京都)、上野駅(東京都)、入谷駅(東京都)、京成上野駅(東京都)、根津駅(東京都)
交通アクセス：【電車】JR上野駅公園口または鶯谷駅南口から徒歩約10分。東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅、千代田線根津駅、京成電鉄京成上野駅から徒歩約15分 【車】首都高速道路上野線・上野出入口から約5分
■国立西洋美術館
世界文化遺産に登録されている西洋美術全般を対象とする唯一の国立美術館
西洋美術に関する展覧事業を中心に、作品および資料の収集、調査研究など、西洋美術全般を対象とする唯一の国立美術館。第2次世界大戦中にフランス政府に接収されていた、印象派の絵画やロダンの彫刻を中心とする松方コレクションが寄贈返還されたことを機に1959年に開館した。また、国立西洋美術館は、20世紀を代表する建築家のひとりであるル・コルビュジエの設計によるもので、2016年には国立西洋美術館を含む「ル・コルビュジエの建築作品―近代建築運動への顕著な貢献―」が世界文化遺産に登録された。常設展では、松方コレクション約370点を含む所蔵作品6000点以上の中から定期的に展示替えを行いながら、中世から20世紀にかけての絵画や彫刻を紹介している。ルーベンスやルノワール、モネ、ゴッホの絵画など、有名な作品がずらりと並ぶ。ほかにも企画展はもちろんのこと、講演会、ボランティアスタッフとまわる建築ツアー、親子で参加するイベントなどさまざまな角度から楽しめる充実した企画が盛りだくさんだ。
見どころ
2022年4月には、ル・コルビュジエの本来の設計意図が正しく伝わるような形で、前庭を本館開館時の姿に可能な限り戻す工事を経てリニューアルオープン。園路から前庭、そして本館へ。ル・コルビュジエの思い描いた建築空間を、ぜひ体感してみて。
住所：東京都台東区上野公園7-7
最寄り駅：上野駅(東京都)、京成上野駅(東京都)
交通アクセス：【電車】JR上野駅公園口出口から徒歩約1分、京成電鉄京成上野駅から徒歩約7分、または東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅から徒歩約8分
■上野東照宮
見どころ満載の江戸初期建築煌めく社殿
上野東照宮は、1627年の創建以来、江戸幕府初期の豪華絢爛な建築が現代に残る貴重なスポットで、特に金箔が輝く「金色殿」と呼ばれる社殿、精緻な彫刻が施された唐門や透塀、壮麗な銅灯籠など多数が国の重要文化財に指定されている。江戸の人々のために日光東照宮に匹敵する荘厳さを上野に再現したもので、戦争や震災にも耐えて現存していることが大きな見どころ。参拝だけでなく、建築美や歴史を体感できるスポットだ。
見どころ
春は桜や牡丹、秋には紅葉やダリア、ライトアップ、冬には冬の牡丹や初詣など、季節ごとに訪れる魅力がある。徳川家康をまつっており、出世・強運を願う人が多い。また、境内にある「栄誉権現社」は珍しい狸の神様のお社だ。「他を抜く狸」として合格・就職・必勝に御利益があるとされている。
住所：東京都台東区上野公園9-88
最寄り駅：根津駅(東京都)、京成上野駅(東京都)、上野駅(東京都)、湯島駅(東京都)、上野広小路駅(東京都)
交通アクセス：【電車】JR・東京メトロ上野駅から徒歩約5分
■不忍池
蓮咲く水辺と歴史薫る癒やしの池
不忍池は上野恩賜公園の南側に広がる天然の池で、江戸時代から四季を感じられる憩いの場として親しまれてきた。周囲約2キロの池は「蓮池」「ボート池」「鵜の池」に分かれ、夏には一面に咲く蓮の花が訪れる人を魅了する。中央にある弁天堂は、寛永寺建立の際に琵琶湖を模して造られた小島に立ち、歴史的観点からも見どころが多い。遊歩道やボート乗り場も整備され、散策や自然観察を楽しむ人々でにぎわう。
見どころ
夏の蓮はもちろん、春は桜、秋は紅葉、冬は渡り鳥の観察と一年を通じて異なる景色が楽しめるのが魅力。夜には弁天堂周辺がライトアップされる時期もあり、水面に映る光景は幻想的でフォトスポットとして人気が高い。池の周囲には上野動物園や美術館もあり、文化と自然を同時に味わえるのも特徴。
住所：東京都台東区上野公園5-20
最寄り駅：京成上野駅(東京都)、上野駅(東京都)、上野広小路駅(東京都)
交通アクセス：【電車】JR・東京メトロ上野駅から徒歩約5分。京成電鉄京成上野駅から徒歩約2分
芸術や歴史、自然がギュッと詰まった上野エリアは、ぶらり休日のおでかけ先にぴったり。カフェで一息つきながら、美術や建築に触れる贅沢な時間を過ごせる。感性をリフレッシュしたいときは、気軽に上野の森へ出かけてみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
