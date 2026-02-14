´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¥¦¥£¡¼¥óÈ¯¡ª¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¡ÖWien Gin(¥¦¥£¡¼¥ó¥¸¥ó)¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥¦¥£¡¼¥óÈ¯¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWien Gin(¥¦¥£¡¼¥ó¥¸¥ó)¡×¤¬¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÃå¼Â¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¥¦¥£¡¼¥ó¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¸²½¤äÈþ°Õ¼±¤ò¼«¹ñ¤Ø»ý¤Áµ¢¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥¸¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢Á¡ºÙ¤Ç»¨Ì£¤Î¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¥¢¡¼¥ÈÀ¤Î¹â¤¤¥Ü¥È¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ëWien Gin¡£¥¸¥å¥Ë¥Ñ¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ò¼´¤Ë¤·¤¿Á¡ºÙ¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¡¢´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¥¦¥£¡¼¥ó¤ÎÈþ³Ø¤ò±Ç¤·¤¿¥¢¡¼¥ÈÀ¤Î¹â¤¤¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó
¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëKesselbruder(¥±¥Ã¥»¥ë¥Ö¥ë¡¼¥À¡¼)¼Ò¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢12Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡ÖWien Gin¡×¤Ò¤È¶Ú¤ÇÊâ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£2024Ç¯6·î¤ÎÆüËÜ½é¾åÎ¦¸å¤Ï¡¢¸Ä¿Í¹ØÆþ¤ä¥Ð¡¼¤Ç¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¡¢SNS¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÇ§ÃÎ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¸½ºßÆüËÜ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë3¼ï¤Î¥¸¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¥ï¥¤¥ó¤ÎÍ¢Æþ¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥±¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥¦¥£¡¼¥óÈ¯¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¡ÖWien Gin(¥¦¥£¡¼¥ó¥¸¥ó)¡×¤òÆüËÜ¤ÇËÜ³ÊÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½é¾åÎ¦¤Ï2024Ç¯6·î¡£´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¥¦¥£¡¼¥ó¤ÎÊ¸²½¤ÈÈþ°Õ¼±¤ò¥Ü¥È¥ë¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡Ö¥¢¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥¸¥ó¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£12Ç¯´Ö¡¢¥¸¥ó¤Ò¤È¶Ú¤ÇËá¤Â³¤±¤¿Í§¾ð¤ÎÊª¸ì
Wien Gin¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥¦¥£¡¼¥ó¤ÎKesselbruder(¥±¥Ã¥»¥ë¥Ö¥ê¥å¡¼¥À¡¼)¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡£2012Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÆ±¼Ò¤Ï¡¢Thomas(¥È¡¼¥Þ¥¹)¡¢Achim(¥¢¥Ò¥à)¡¢Florian(¥Õ¥í¡¼¥ê¥¢¥ó)¤È¤¤¤¦¿ÆÍ§3¿Í¤¬¡¢¡Ö¥¦¥£¡¼¥ó¤Ø¤Î°¦¡×¡Ö±Ê±ó¤ÎÍ§¾ð¡×¡Ö¥¸¥ó¤Ø¤Î¾ðÇ®¡×¡ÖÀº¿À¤ò³«Êü¤¹¤ëÉÊ¼Á¡×¤òÀÀ¤¤¹ç¤¤ÀßÎ©¤·¤¿¡£
°ÊÍè12Ç¯´Ö¡¢¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖWien Gin¡×¤Î¤ß¡£¸½ºß¤Ï3¼ï¤Î¥¸¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¸¥óÂ¤¤ê¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ëÀß·×¤ò³è¤«¤·¤¿¥ê¥¥å¡¼¥ë1¼ï¤ò´Þ¤àÁ´4ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖWien Gin(¥¦¥£¡¼¥ó¥¸¥ó)¡×¡ÖKlimt Wien Gin(¥¯¥ê¥à¥È¡¦¥¦¥£¡¼¥ó¥¸¥ó)¡×¡ÖWien Gin Violet(¥¦¥£¡¼¥ó¥¸¥ó¡¦¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È)¡×¤Î3ÌÃÊÁ¤¬¡¢2024Ç¯6·î24Æü¤Ë½é¾åÎ¦¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖWien Gin¡×3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
¢£´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¥¦¥£¡¼¥ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¥¢¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥¸¥ó
Kesselbruder¼Ò¤Î¥¸¥ó¤Ï¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¤òË¬¤ì¤ë´Ñ¸÷µÒ¤Ë³¹¤ÎÊ¸²½¤äÈþ°Õ¼±¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¥¦¥£¡¼¥ó¤é¤·¤µ¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¡¢Ì£¤ï¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Öµ²±¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¸¥ó¤Ò¤È¶Ú¤Ë·¹¤±¤¿¾ðÇ®
ÁÏ¶È»þ¤«¤é¡Ö¥¸¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤ÎÂÚºß¤ò¤è¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢¡ÖWien Gin¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¸¥ó¤Ò¤È¶Ú¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖWien Gin¡×¤Ï¡¢´°À®¤Þ¤Ç¤Ë3Ç¯¤ò¤«¤±¡¢»îºî¤ò½Å¤Í¤ÆËá¤¾å¤²¤é¤ì¤¿1ËÜ¤À¡£¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢»¨Ì£¤Î¤Ê¤¤¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÁ¡ºÙ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢EU°èÆâ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¤Ë¤âÍ¢½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²¤½£¤Ç¤Î¸¢°Ò¤¢¤ëÉ¾²Á¡£2024Ç¯¡Öº£Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡×¼õ¾Þ
¤½¤ÎÉÊ¼Á¤Ï²¤½£¤Ç¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ÎÃøÌ¾¤Ê¥°¥ë¥á»¨»ï¡ÖFalstaff¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯¥Ð¡¼ÉôÌç¡Öº£Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É(Brand des Jahres)¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥¦¥£¡¼¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò±Ç¤¹3¤Ä¤Î¸ÄÀ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¸·Áª¤µ¤ì¤¿¸¶ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢»¨Ì£¤Î¤Ê¤¤¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¡£
¢£Wien Gin(¥¦¥£¡¼¥ó¥¸¥ó)
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¡£ÆÃÄ§¤ÏÁ¡ºÙ¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡£
¸¶ºàÎÁ¡§¥¸¥å¥Ë¥Ñ¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¢¥á¡¼¥¹¡¢¥¨¥ë¥À¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¢¥«¥ë¥À¥â¥ó¤Û¤«
²Á³Ê¡§8600±ß
ÍÆÎÌ¡§700¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë
¢£Klimt Wien Gin(¥¯¥ê¥à¥È¡¦¥¦¥£¡¼¥ó¥¸¥ó)
¥¦¥£¡¼¥óÀ¤µªËö·Ý½Ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²è²È¡¢¥°¥¹¥¿¥Õ¡¦¥¯¥ê¥à¥È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿1ËÜ¤À¡£¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à¥¢¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¨¥¥¾¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¤È¡¢Á¡ºÙ¤Ç½À¤é¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¡¢¥¨¥¥¾¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬ÆÃÄ§¡£
¸¶ºàÎÁ¡§¥¦¥£¡¼¥ó¥¸¥ó¤Î¸¶ºàÎÁ¡¢¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¢¥¤¥é¥¯¥µ¤Î¼ï¡¢¥ì¥Ç¥£¥¹¥Þ¥ó¥È¥ë¤Û¤«
²Á³Ê¡§9500±ß
ÍÆÎÌ¡§700¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë
¢£Wien Gin Violet(¥¦¥£¡¼¥ó¥¸¥ó¡¦¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È)
¥³¥í¥Ê¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÌÃÊÁ¤Ç¡¢1ËÜÈÎÇä¤¹¤ë¤´¤È¤ËÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤ò¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¥×¥é¡¼¥¿¡¼¸ø±à¤Ë´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ú¤ä¤«¤Ç´Å¤ä¤«¤Ê¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¤Î¹á¤ê¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¸ÄÀÇÉ¡£¥í¡¼¥º¥Ú¥¿¥ë¤ò¼Ñ½Ð¤·¤ÆÂ¤¤Ã¤¿¥í¡¼¥º¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤ò²Ã¤¨¡¢¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÈþ¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶ºàÎÁ¡§¥¦¥£¡¼¥ó¥¸¥ó¤Î¸¶ºàÎÁ¡¢¥Ð¥¸¥ë¡¢¥í¡¼¥º¥Ú¥¿¥ë¡¢¥¹¥ß¥ì¤Îº¬¤Û¤«
²Á³Ê¡§9500±ß
ÍÆÎÌ¡§700¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë
¢¨Ãå¿§ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¡£¿§Ì£¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¿¢ÊªÍ³Íè
¼Ì¿¿¤Î¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ï¤Ç¤¤¿¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¢£Í¢Æþ¸µ¥¨¥¹¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥±¤ÎÁÛ¤¤¡£¡Ö¿©¤Î²Í¤±¶¶¡×¤È¤·¤Æ
Í¢Æþ¸µ¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥±¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëËÒÌîÍ§¸÷»Ò¤¬¼«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¿´¤Ë¶Á¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤±¤ò¸·Áª¤·¤ÆÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÒÌ¾¤Î¥¨¥¹¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥±¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¤Ç¡Ö¿©¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ì¤ËÍ³Íè¤¹¤ëÀÜÆ¬¼(¥¨¥¹)¤È¡¢¡Ö¶¶¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥Ö¥ê¥å¥Ã¥±¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£¥ï¥¤¥ó¤ä¥¸¥ó¤òÄÌ¤¸¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¼òÊ¸²½¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¦ÉÊ¤Ï1ËÜ¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë¸¡ÉÊ¡¢È¢µÍ¤á¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤â¤È¤ØÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¼¡¼¾¦ÉÊ¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡¢ÁÀ¤¤¤Ï¡©
Æü¾ïÅª¤Ë¥¸¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¡¼¤ä¼òÈÎÅ¹¤Ê¤É¡¢¥¸¥ó¤ò¼è¤ê°·¤¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¸þ¤±¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸¶ÎÁ¤ä¹á¤ê¤Î¹½À®¤Ê¤É¡¢ÉÊ¼Á¤½¤Î¤â¤Î¤Ë´Ø¿´¤¬¹â¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ó¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿Êý¤Ë¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤1ËÜ¤Ç¤¹¡£Î®¹Ô¤äÇÉ¼ê¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°û¤ß¼ê¤Îµ²±¤ËÀÅ¤«¤Ë»Ä¤ëÌ£¤ï¤¤¤òµá¤á¤ëÊý¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¾¦ÉÊ¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡©
´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¥¦¥£¡¼¥ó¤ÎÈþ³Ø¤äÊ¸²½¤ò±Ç¤·¤¿¥Ü¥È¥ë¤Ï¡¢¥Ð¡¼¤ÎÃª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿ÍÂð¤Ç¤â¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¾þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÂ¸ºß´¶¡£°û¤ß½ª¤¨¤¿¤¢¤È¤â¡¢¶õ´Ö¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¯¥ê¥à¥È¡¦¥¦¥£¡¼¥ó¥¸¥ó¡×¤È¡Ö¥¦¥£¡¼¥ó¥¸¥ó¡¦¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ä²Ö¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÁ¡ºÙ¤Ë½Å¤Í¤¿¸ÄÀÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¤Û¤«¤Ë¤Ï¤Ê¤¤É½¾ð¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£ÄêÈÖ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë1ÇÕ¤òµá¤á¤ë°û¤ß¼ê¤Ë¡¢¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡©
¥¸¥ó¹¥¤¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢È¯¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¤¬¡¢½Õ¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¥¸¥ó¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£»î°û²ñ¤Ç¤Ï¡¢»î°û¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¨¥¹¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥±¡¡½Õ¤Î»î°û²ñ
ÄÌ¾ï¤Î¥ï¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢Wien Gin¤Î³ÆÌÃÊÁ¤Î»î°ûÄó¶¡¤â¡£
Æü»þ¡§3·î7Æü(ÅÚ) ¡12»þ¡Á13»þ30Ê¬ ¢14»þ30Ê¬¡Á16»þ
¡öÆóÉôÀ©¡¢Í½ÌóÀ©
¾ì½ê¡§AROMA(ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä6-13-6 ÀÖºä¥¥ã¥¹¥Æ¡¼¥ë208)
¢£¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È
ÆüÔÔÊ¸²½¶¨²ñ¼çºÅ¤Î¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò½Ë¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥¨¥¹¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥±¤¬½ÐÅ¹¡£¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤ÊWien Gin¤âÈÎÇä¡£
Æü»þ¡§3·î27Æü(¶â)¡¢28Æü(ÅÚ)¡¢30Æü(·î)11»þ¡Á18»þ(¢¨ºÇ½ªÆü¡Á17»þ)
¾ì½ê¡§ÆîÀÄ»³Pasona Square¡¡Annex Aoyama(ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3-1-30)
¢£¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È
¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ÎÊ¸²½¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢Wien Gin¤ò¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë¡£
Æü»þ¡§4·î2Æü(ÌÚ)¡Á4·î28Æü(²Ð)10»þ¡Á19»þ¢¨¿åÍËÄêµÙ¡¡
¾ì½ê¡§¤Õ¤ë¤µ¤È¸òÎ®¥·¥ç¥Ã¥×ÂæÅì(ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð4-36-5)
¥¢¡¼¥È¤È¥¯¥é¥Õ¥È¤¬¸òº¹¤¹¤ë1ÇÕ¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î»þ´Ö¤ò¾¯¤·ìÔÂô¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥¦¥£¡¼¥ó¤ÎÊ¸²½¤ÈÈþ°Õ¼±¤òÃÎ¤ëÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤Æ¡¢Wien Gin¤«¤éÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤Î°û¼ò¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ëWien Gin¡£¥¸¥å¥Ë¥Ñ¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ò¼´¤Ë¤·¤¿Á¡ºÙ¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¡¢´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¥¦¥£¡¼¥ó¤ÎÈþ³Ø¤ò±Ç¤·¤¿¥¢¡¼¥ÈÀ¤Î¹â¤¤¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥¸¥ó
