「PLAZA」で見つけた！スヌーピーデザインのバレンタイン＆ホワイトデーギフト価格別8選
まもなくバレンタインデー！さらに、バレンタインデーを過ぎたらすぐにホワイトデーの準備が始まる。そこで注目したいのがライフスタイルストア「PLAZA(プラザ)」。かわいいスヌーピーのデザインがあしらわれた、バレンタインデーやホワイトデーにぴったりなギフトが充実している。PLAZAで買えるスヌーピーデザインのチョコギフト7選に続き、価格帯別におすすめのアイテムを紹介していこう。
【写真】スヌーピーデザインのバレンタイン＆ホワイトデーギフトを見る
■500円以内で買える！気軽に渡しやすくて安っぽく見えない3品
まずは、税込みで500円以内のワンコインギフトをピックアップ。キャンディ型のミニパックに焼き菓子2種とキャンディが詰め込まれた「スヌーピー PEANUTS コンフェクショナリー スタンドミニパック」(388円)は、プチプラだけど普段の感謝を伝えるのには十分！
スヌーピーやピーナッツギャングのイラストがプリントされたビスケットを封入した「スヌーピー PEANUTS アート ビスケットバッグ」(453円)は、どこかレトロな印象のパッケージが抜群にキュート。
スヌーピーも大好きなチョコチップクッキーを味わえる「スヌーピー PEANUTS クッキーパック」(432円)は、愛らしいリボン使いのパッケージがおしゃれだ。
■恋人はもちろん親しい友だちや家族にもぴったりな700円以下の甘いギフト
700円以下とリーズナブルながら、プライス以上の見映え！自分用に買ってティータイムのおともにするのも一興な2品はコレ。
「スヌーピー PEANUTS ギフト(チョコレート)」(594円)は、個包装のチョコレートを詰め合わせたギフトボックス。8個入りなので、友だちが集まる日にみんなでシェアするのもおすすめ。
そのまま渡せる手提げタイプの「スヌーピー PEANUTS ギフト手提げ(クッキー・フィナンシェ)」(691円)は、スヌーピーのフェイス型フィナンシェとチョコチップクッキーが入っている。コーヒーや紅茶が好きな相手によろこばれること間違いなし！
■1400円以下！食べ終わったあとも缶を小物入れとして使える厳選3品
缶容器入りだと、食べ終わってからもお楽しみが続く。それがスヌーピーのデザインならなおさらうれしい！
「スヌーピー PEANUTS サークルギフト缶(チョコチップクッキー) 」(935円)は、筒型の缶にチョコチップクッキー入り。ハートのバルーンを握りしめたブルーも、カップケーキをウッドストックが運ぶピンクも、とびきりのかわいさ！
「スヌーピー PEANUTS キューブティン(クッキー入り)」(723円)は、オンラインストアのみの取り扱い。スヌーピーのフェイス型クッキーが2個入っていて、缶はおもて面だけでなく内側にもプリントが施されているという凝ったデザインだ。
「スヌーピー PEANUTS スクエア キャニスターティン(クッキー5個入り)」(1328円)は、開閉用のクロージャー付きでキッチンに飾りたくなるデザイン。フタの部分はエンボス加工になっているなど、技ありデザインが魅力！クッキーにもスヌーピーデザインが施されている。
オンライン専売の「キューブティン」以外のアイテムは、「PLAZA」の店舗およびオンラインストアにて購入可能。オンラインストアで注文して店舗で受け取ることも可能なので、ぜひ利用してみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※オンライン購入の際は、配送予定日について公式サイトで確認ください。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
■500円以内で買える！気軽に渡しやすくて安っぽく見えない3品
まずは、税込みで500円以内のワンコインギフトをピックアップ。キャンディ型のミニパックに焼き菓子2種とキャンディが詰め込まれた「スヌーピー PEANUTS コンフェクショナリー スタンドミニパック」(388円)は、プチプラだけど普段の感謝を伝えるのには十分！
スヌーピーやピーナッツギャングのイラストがプリントされたビスケットを封入した「スヌーピー PEANUTS アート ビスケットバッグ」(453円)は、どこかレトロな印象のパッケージが抜群にキュート。
スヌーピーも大好きなチョコチップクッキーを味わえる「スヌーピー PEANUTS クッキーパック」(432円)は、愛らしいリボン使いのパッケージがおしゃれだ。
■恋人はもちろん親しい友だちや家族にもぴったりな700円以下の甘いギフト
700円以下とリーズナブルながら、プライス以上の見映え！自分用に買ってティータイムのおともにするのも一興な2品はコレ。
「スヌーピー PEANUTS ギフト(チョコレート)」(594円)は、個包装のチョコレートを詰め合わせたギフトボックス。8個入りなので、友だちが集まる日にみんなでシェアするのもおすすめ。
そのまま渡せる手提げタイプの「スヌーピー PEANUTS ギフト手提げ(クッキー・フィナンシェ)」(691円)は、スヌーピーのフェイス型フィナンシェとチョコチップクッキーが入っている。コーヒーや紅茶が好きな相手によろこばれること間違いなし！
■1400円以下！食べ終わったあとも缶を小物入れとして使える厳選3品
缶容器入りだと、食べ終わってからもお楽しみが続く。それがスヌーピーのデザインならなおさらうれしい！
「スヌーピー PEANUTS サークルギフト缶(チョコチップクッキー) 」(935円)は、筒型の缶にチョコチップクッキー入り。ハートのバルーンを握りしめたブルーも、カップケーキをウッドストックが運ぶピンクも、とびきりのかわいさ！
「スヌーピー PEANUTS キューブティン(クッキー入り)」(723円)は、オンラインストアのみの取り扱い。スヌーピーのフェイス型クッキーが2個入っていて、缶はおもて面だけでなく内側にもプリントが施されているという凝ったデザインだ。
「スヌーピー PEANUTS スクエア キャニスターティン(クッキー5個入り)」(1328円)は、開閉用のクロージャー付きでキッチンに飾りたくなるデザイン。フタの部分はエンボス加工になっているなど、技ありデザインが魅力！クッキーにもスヌーピーデザインが施されている。
オンライン専売の「キューブティン」以外のアイテムは、「PLAZA」の店舗およびオンラインストアにて購入可能。オンラインストアで注文して店舗で受け取ることも可能なので、ぜひ利用してみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※オンライン購入の際は、配送予定日について公式サイトで確認ください。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC