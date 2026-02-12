【実録】「電車はあなたの部屋ではありません！」快適さを求めすぎる乗客に、元駅員が伝えたい「どうしようもない現実」【作者に聞く】
【漫画を読む】乗っていた電車が「少し寒かった」と話すお客だが…!?
駅員経験のあるザバックさん(@theback_blog)は、X(旧Twitter)やブログにて駅員を主人公にした漫画などを中心に公開している話題の漫画家だ。駅員のあるあるをテーマに描き、その日常が垣間見えるような作品がそろう。
今回は、ブログに投稿された『100日後に辞める駅員さん』のなかから、車中の温度にまつわるエピソード漫画を紹介するとともに、作者に駅員へのクレーム事情について詳しく聞いた。
■「寒い」と「暑い」の板挟み
今日もペン助が駅で仕事をしていると、ある女性のお客さんに声をかけられる。「今の電車少し寒かったよ？友達も同じこと言ってたよ」その言葉を聞いたペン助は、「あっ…大変申し訳ございません」と急いで謝罪をする。感じ方は人それぞれだと思うが、「一応報告しておこう」と心の中で思った。
するとその直後、今度はノースリーブ姿の男性がズカズカとやって来て、こう怒鳴るのだ。「今の電車暑すぎるわ！ふざけんな」
さっきは寒いと言われ、今度は暑いと言われる。しかも男性はかなり薄着だ。暑さや寒さの感じ方については人それぞれであり、「どうしようもないんだよなぁ」と途方に暮れるペン助であった。
■「節電しろ」という矛盾した意見も
暑さや寒さなどの感じ方は人それぞれだが、お客さんからこのような声はよくあるのだろうか。
「車内のみならず駅構内に対しても、暑さ寒さの苦情をもらうことも多かったです。人によって感じ方は違ううえ、『節電しろ』という意見までもらったことがあります。どんな温度にしても文句は言われるのでしょうね」とザバックさんは語る。
温度を下げれば「寒い」「節電しろ」と言われ、上げれば「暑い」と言われる。駅員にとっては逃げ場のないクレームだ。
■車両によって性能差も
最近の夏はかなり暑いが、車内のエアコンも進化しているのだろうか？「車内のエアコンが進化してるという話は聞きませんが、これも鉄道会社によると思います。会社によっては50年以上同じ車両が現役で走ってることもありますし、お金がある鉄道会社はすぐに新車両と新設備にできますからね」
古い車両が現役で走っている場合、最新の空調制御を求めるのは酷な話かもしれない。車内や駅構内の温度についてクレームを言う人は意外と多いようだ。ブログやSNSでは、そのほかの駅員漫画がいくつも投稿されている。駅員の仕事や鉄道に興味があれば、ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：ザバック(@theback_blog)
