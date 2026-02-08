「葉、茶色いぜ？」イカしたばあちゃんが畑仕事をリモートで指導!?読み出すと止まらない心温まる人気作【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
満101歳を迎えたヤス子ばあちゃん。今日も元気に窓から見える雄大な山を見ながら過ごす、たばやん(@obaatyanntoissy)さん家族漫画「おばあちゃんと一緒」を紹介しよう。ヤス子ばあちゃんの富山弁や豆知識に魅了される人が多く、祖母との思い出も蘇ると人気を集めている。今回は、最近のヤス子ばあちゃんとたばやんさんのエピソードをお届けする。
近頃、足腰が弱ってきたヤス子ばあちゃんは、家のことは今も自分でこなしているが、畑仕事はお休み中。そこで春には、孫娘のたばやんさんが代わりに畑を耕し、ジャガイモの種芋を植えた。ただし総監督は、あくまでヤス子ばあちゃんだ。
ジャガイモの様子を撮影して見せると、芽かきの方法を教えてくれたという。種芋が地表に出ないよう細い茎を抜くのがコツで、「芽かきをしたら、でっかいジャガイモ出来るからぁ」とヤス子ばあちゃんは助言したそうだ。直接そばで教わることはできないものの、半リモートのやり取りで畑仕事は進んでいった。
そんな折、ジャガイモの葉が一面黄色くなっていると総監督から連絡が入る。原因は、モザイク病(アブラムシなどを媒介として葉が黄色く枯れてしまう病気)だった。たばやんさんは「もっとマメに見てあげれたらよかった」と反省してるそうだ。
枯れた葉や苗を取り除いて早めに収穫したことで事態は落ち着き、小ぶりながらも、きれいなジャガイモがたくさん収穫できたそう。ベーコンとのバター炒めやポテトサラダにして美味しくいただいたとのこと。たばやんさんは「とりあえず一段落、ホッとしております…。次回は元気に育てたいです！」と意欲的だ。
最後に、癒やしを与えてくれるヤス子ばあちゃんについて尋ねると、たばやんさんは「家のなかで会うたびにニコッとお愛想をしてくれて、こちらもニコッと明るい気分になれるので、安心感を与えてくれる存在‥でしょうか？体調の優れない日でもしてくれるので、そこは見習いたいなぁと思っております」と語ってくれた。読む人の心もそっと温めてくれる本作「おばあちゃんと一緒」。ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：たばやん(@obaatyanntoissy)