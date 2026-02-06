スヌーピーデザインで“高見え”が叶う！EPOR×PEANUTSの大人バッグ＆チャームが登場
ファッションブランド「ROPE(※)(ロペ)」から誕生したバッグライン「EPOR(※)(ロペ エポール)」とコミック「PEANUTS」によるコラボレーションアイテムが登場！WEBおよび一部店舗にて販売中だ。
【画像】全カラー＆全アイテムをチェック
(※ROPEおよびEPORの「E」は正しくはアクセント記号あり。以下同)
「EPOR」は、働く女性のためのエレガンスと機能性を兼ね備えたバッグラインとして支持を集めてきた。今年でブランド誕生5周年を迎える「EPOR」と、2025年に75周年のアニバーサリーイヤーを迎えたPEANUTS。ふたつの節目が重なった今回、スヌーピーとピーナッツ・ギャングが勢ぞろいした特別なコラボレーションが実現した。
ラインナップは、普段使いにぴったりの「Y BAG Mini」、アクセサリー感覚で楽しめる「Y BAG Pico」、ポーチやチャームを自在にカスタムできる「ART CHARM」の3種類。カラーはスヌーピーをイメージしたブラック、オフホワイト、レッドの3色展開で、キャラクターデザインでありながら大人の女性が取り入れやすい洗練された仕上がりになっている。
■コロンとかわいくて機能的！「Y BAG Mini」(1万9800円)
コロンとした愛らしいフォルムの「Y BAG Mini」は、見た目以上の収納力が魅力。豊富なポケットで中身の整理整頓もしやすく、底鋲付きで置いたときにしっかり自立するのもうれしいポイントだ。持ち手部分のゴールドの金具がさりげないアクセントとなり、高見えする印象に仕上がっている。
取り外し可能なショルダーベルト付きで、肩掛けも斜め掛けにも対応。サイドのジップを下げると、Y BAGならではのコンビネーションカラーがのぞき、容量もぐっと広がる仕掛けも隠されている。きれいめスタイルにもカジュアルコーデにもすんなりなじみ、通勤から休日のおでかけまで幅広く活躍してくれそう。
■AirPodsケースにも！手のひらサイズの「Y BAG Pico」(1万5400円)
思わず「かわいい！」と声が出てしまいそうな手のひらサイズの「Y BAG Pico」。ショルダーバッグとしてもバッグチャームとしても使える2WAY仕様で、AirPodsがすっぽり収まるサイズ感だ。
リングパーツを付ければ手持ちのバッグのチャームに、ショルダー紐を付ければミニバッグとして首から下げるスタイルも楽しめる。ウエストポーチのように腰まわりにつけてベルト風のアクセントにするのもおしゃれ。サイドジップを開けると中からカラーがのぞき、表情がガラリと変わる遊び心も見逃せない。
■自由に組み合わせて楽しむ「ART CHARM」(1万3200円)
ポーチとアートチャームがセットになった「ART CHARM」は、リングで簡単に着脱できるバッグチャーム。いつものバッグにさっと取り付けるだけで、スヌーピー仕様にアップデートできる。
ポーチはカードが入るサイズ感で、ファスナー付きだから中身が飛び出す心配もない。アートチャームだけをパンツのベルトループに付けてワンポイントにするなど、使い方は自由自在。その日の気分やコーディネートに合わせて、さまざまなスタイリングを試してみて。
■全国5カ所でポップアップショップも開催
2026年2月からは全国5カ所でポップアップショップの開催も決定している。実際に手に取って、サイズ感や質感を確かめられる貴重なチャンス。近くの人はぜひ足を運んでみて。
・ROPE ルミネ有楽町店：2026年2月6日(金)〜15日(日)
・ROPE エスパル仙台店：2026年2月10日(火)〜16日(月)
・ジェイアール名古屋タカシマヤ：2026年2月11日(祝)〜17日(火)
・渋谷ヒカリエ ShinQs：2026年2月19日(木)〜25日(水)
・moi salon et rope 郄島屋大阪店：2026年2月20日(金)・21日(土)
WEB限定・一部店舗限定アイテムのため、気になる人は早めにチェックしておきたい。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
