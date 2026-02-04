小さくてもパワフル。部屋中をふんわり包むスマート暖房【アマゾンベーシック】の電気ヒーターがAmazonに登場中‼
持ち運んでどこでも快適。毎日をあたたかく整える一台【アマゾンベーシック】の電気ヒーターがAmazonに登場!
アマゾンベーシックの電気ヒーターは、1200ワットのPTCセラミック技術による瞬間加熱で、わずか2秒で暖かさを感じられるコンパクトヒーターだ。
→【アイテム詳細を見る】
最大約1平方メートルをカバーでき、温度は5度から35度まで1度単位で細かく調整できる。高・中・低・ECO・送風のみの5つのモードを備えており、季節やシーンに合わせて快適な環境をつくれるのが魅力だ。
→【アイテム詳細を見る】
安全面にも配慮されており、転倒防止スイッチや過熱保護、強化安全プラグによる三重保護を搭載。ローモード時は約40デシベルの静音設計で、寝室や仕事中でも気になりにくい。リモコン付きのデジタル表示や24時間タイマー、省エネECOモードなど、日常使いに便利な機能も充実している。
→【アイテム詳細を見る】
内蔵ハンドルで持ち運びやすく、リモコン収納や70度の首振り機能で部屋全体に熱を均一に届けられる。
チャイルドロック機能も備えており、家族で使いやすいヒーターとなっている。
