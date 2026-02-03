スヌーピーがとびきりポップなデザインに！ロンドン発「SKINNYDIP」コラボのグッズがPLAZAに大集合
ライフスタイルストア「PLAZA」にて、スヌーピー率いる「PEANUTS(ピーナッツ)」とロンドン生まれのファッション雑貨ブランド「SKINNYDIP(スキニーディップ)」のコラボアイテムを限定販売中。とびきりポップで気分もアガる、キュートなデザインがスヌーピーファンに刺さりそう！
【写真】「PEANUTS」とロンドン発「SKINNYDIP」のコラボグッズを見る
「クリアポーチ」(2750円)は、いろんなポーズ＆表情のスヌーピーと晴れた空に浮かんでいるような雲のモチーフがクリア素材に総プリントされたスヌーピー好きにはたまらないデザイン！幅12センチ、高さ8.5センチ、マチ7センチと、モバイルバッテリーやケーブルなどのガジェットケースとして、はたまたメイクポーチとしてと、何かと使いやすいサイズなのもうれしい。
「IDケース」(3740円)は、配色がかわいいロープストラップに取り外し可能なクリアオーロラのジップケースがついた便利アイテム。ケースにはカードのほか小銭やカギを入れられる。スマホのストラップホルダーも付いているので、身軽に動きたいときはこれだけで済むという優れものだ。
まるでフレンドシップブレスレットのようなビーズ使いが楽しい「フォンストラップ」(2420円)は、'90sのイメージでジャラづけしたくなる一品。スヌーピーとピーナッツギャングのチャームがよきアクセントに！
「iPhoneケース」(3960円)は、iPhone15とiPhone16対応の2種。カメラレンズのカバー部分は付け替えが可能で、ほどよく硬質ながら柔軟性もある素材感でスマホにフィットするのが特徴。かわいいステッカーをコラージュしたようなデザインで、シールを貼るセンスがない……とお悩みの人にもおすすめ。
いつもワイヤレスイヤホンがバッグの中で迷子になる！という人は「イヤホンケース」(2970円)で解決を。表はクリアオーロラ、背面はメタリックオーロラとド派手なルックスのこのケースは、見た目のポップさに反して、イヤホンをケースごと守る機能性にも優れている。グルリとシェル状に開けられて、出し入れもラク！
以上のアイテムは、「PLAZA」だけの限定アイテムなのでほかでは見つからない。気になった人は、「PLAZA」各店舗およびオンラインストアにてチェックを。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【写真】「PEANUTS」とロンドン発「SKINNYDIP」のコラボグッズを見る
「クリアポーチ」(2750円)は、いろんなポーズ＆表情のスヌーピーと晴れた空に浮かんでいるような雲のモチーフがクリア素材に総プリントされたスヌーピー好きにはたまらないデザイン！幅12センチ、高さ8.5センチ、マチ7センチと、モバイルバッテリーやケーブルなどのガジェットケースとして、はたまたメイクポーチとしてと、何かと使いやすいサイズなのもうれしい。
「IDケース」(3740円)は、配色がかわいいロープストラップに取り外し可能なクリアオーロラのジップケースがついた便利アイテム。ケースにはカードのほか小銭やカギを入れられる。スマホのストラップホルダーも付いているので、身軽に動きたいときはこれだけで済むという優れものだ。
まるでフレンドシップブレスレットのようなビーズ使いが楽しい「フォンストラップ」(2420円)は、'90sのイメージでジャラづけしたくなる一品。スヌーピーとピーナッツギャングのチャームがよきアクセントに！
「iPhoneケース」(3960円)は、iPhone15とiPhone16対応の2種。カメラレンズのカバー部分は付け替えが可能で、ほどよく硬質ながら柔軟性もある素材感でスマホにフィットするのが特徴。かわいいステッカーをコラージュしたようなデザインで、シールを貼るセンスがない……とお悩みの人にもおすすめ。
いつもワイヤレスイヤホンがバッグの中で迷子になる！という人は「イヤホンケース」(2970円)で解決を。表はクリアオーロラ、背面はメタリックオーロラとド派手なルックスのこのケースは、見た目のポップさに反して、イヤホンをケースごと守る機能性にも優れている。グルリとシェル状に開けられて、出し入れもラク！
以上のアイテムは、「PLAZA」だけの限定アイテムなのでほかでは見つからない。気になった人は、「PLAZA」各店舗およびオンラインストアにてチェックを。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC