「どこにでもぶち込めや!!」不良少年がぶち込まれた“まさか”の場所！読者から「結果めちゃくちゃよかった！」の声【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
深夜まで街を徘徊し、10代でありながら飲酒や喫煙を繰り返す若者たち。東京の「トー横」、大阪の「グリ下」、名古屋の「ドン横」、福岡の「警固界隈」など、家にも学校にも居場所がない彼らが集まる場所は全国に存在する。しかし、そんな若者たちが行き着く“最後の場所”を描いた物語がある。今回紹介するのは、少年の更生を思いもよらぬ形で描いた漫画『ようこそ、ぽかぽか幼稚園』だ。
居場所を持たず、何度も警察の世話になってきた不良少年・宗司。交番勤務の東は、これまで宗司に親身に向き合ってきたが、ついに「俺がかばってやれるんも限界やで」と突き放す。宗司は「どこにでもぶち込めや!!」と強がり、「覚悟はある」「泣き言も言わん」「後悔もしない」と啖呵を切る。だが、その数時間後、彼の口から漏れたのは「じ、地獄…」という言葉だった。
■放り込まれた先は、想像の真逆の“ぽかぽか”な場所
「おしりふりふり〜〜〜！」「みんなでアヒルさんになっちゃお〜〜〜！」。宗司は園児たちと一緒におしりを振っていた。彼がぶち込まれた場所は、少年院でも刑務所でもない。そこにあったのは、ひたすらにかわいい園児たちが通う幼稚園だった。羞恥心に身悶えしながらも、宗司は否応なく園児たちの世界に巻き込まれていく。
■「人生の基礎」が詰まった場所が、少年の心をほどいていく
作者は、2017年冬期ゲッサン新人賞、2021年新世代サンデー賞で佳作を受賞し、2024年12月まで『強がりユキヒト君はデレたくないのに』を連載していた漫画家・墨染清さん(@sumizomesei)。墨染さんは、「孤独を抱えた不良高校生をメインに描きたい」という構想からスタートしたという。
「彼の心を救える舞台はどこだろうと考えた末に行き着いたのが、この“厚生施設”でした」と語る。幼稚園という場所には、「人生において大切なことの基礎がすべて詰まっている」と感じており、だからこそ主人公の心にも自然と癒やしが届くのではないかと考えたそうだ。
■「荒んだ心に染みる」読者の声が示す、優しさの連鎖
読者からは「荒んだ心に染みる…」「仕事で折れかけてるメンタルに響く」「私も行きてぇ」といった声が寄せられ、「これ絶対連載してほしい」「ラストで登場したギャル編が見たい」と続編を望むコメントも多い。作品には「＃続きを全裸待機」というタグまで付けられたが、墨染さんは「現時点では制作時間の確保が難しい」としつつ、「時間が作れるようになれば、ぜひ続きを描きたい」と前向きな思いを明かす。
本作には「いつの時代にも必要なものを教えてくれる」「思っていたのと全然違ったけど、結果めちゃくちゃよかった」といった感想も多く寄せられている。プロローグから想像する展開を、いい意味で裏切ってくれる点も大きな魅力だ。
取材協力：墨染清(@sumizomesei)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。