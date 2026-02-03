連日大盛況！東京・渋谷で「ZO＆FRIENDS」の2回目となるポップアップを開催中
「ZO&FRIENDS」は、IPX(LINE FRIENDS本社名)とG-DRAGONが一緒に制作したキャラクター。2025年8月に開催された初のポップアップでは、2日間の事前予約が約5分で完売。X(旧Twitter)での開催告知のインプレッションが84万を超えるなど、大きな話題となった。今回もすでに多くの人が訪れ連日大盛況。2026年2月9日(月)まで開催する。
【写真】「ミニぬいぐるみキーリング」(左)と「ミディアムぬいぐるみ」(右)
■「ZO&FRIENDS」のかわいいグッズがいっぱい！
オープン時から2月1日までは事前予約制だったが、現在はフリー入場になっていて、混雑状況によっては入場規制を実施。店内にはぬいぐるみやブランケット、ローブなど、ぬくもり溢れるかわいいアイテムがラインナップ。
昨年9月に「LINE FRIENDS SQUARE」オンラインストアで予約販売を行った「A&NEぬいぐるみキーリング」や先月「CASETiFY」公式オンラインストアや各店舗で先行販売されていた3アイテム(マルチポーチ、パスポートケース、折りたたみ式トラベルバッグ)も登場。
グッズ販売のほか、会場ではレシート写真機やZOAたちのフォトスポットもあり、ショッピング以外でもここでしかできない体験がいっぱい。
ショッピングエリア隣のメディアゾーンでは、昨年8月「ZO&FRIENDS 1st POP-UP」で上映したスペシャル映像が楽しめる。大画面や迫力のあるサウンドで見られる映像は必見。昨年見た人も、今回初という人もぜひチェックしよう。
今回は全国HMV 10店舗で「ZOAful Winter」全商品を期間限定で販売。「PanchaPancha 新大久保店」と「PanchaPancha 心斎橋店」でも2月9日(月)まで「A&NEぬいぐるみキーリング」以外の商品を販売。さらに大阪では「ZOAful Winter POP-UP in SHIBUYA109阿倍野店 DISP!!!」として2月16日(月)まで実施。また、「梅田ロフト」では2月11日(祝)から「ZOAful Winter」全商品を販売する。入場についてなどの詳細は「梅田ロフト」のアプリ・公式サイト・Xでチェックしよう。
すでに一部販売終了となったアイテムもあるが、各店舗の情報をこまめに確認してポップアップを楽しもう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
