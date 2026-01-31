ヒリつきにくく快適ケア。【フィリップス】7000シリーズで“お風呂剃り派”が快適に！肌に優しい電気シェーバーがAmazonで販売中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
濡れた手でもそのまま使える！【フィリップス】肌に優しい電気シェーバーがAmazonで販売中‼
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
フィリップスのメンズシェーバー全てに自動研磨システム搭載刃を採用。回転するたびに内刃が外刃で研磨され、常にシャープな剃り味が続く。フィリップスのシェービングシステムは、オランダで設計、製造。耐久性を備え、約2年間快適な剃り心地を維持。
→【アイテム詳細を見る】
毎分90,000回カットする45枚刃で色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃り。さらに1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。
IPX7防水仕様で洗面所やお風呂場でも使用可能。ワンタッチでシェーバーヘッドが開き、水ですすぐだけで本体丸洗いできて簡単にお手入れ。
→【アイテム詳細を見る】
SkinIQテクノロジー搭載。ヒゲの濃さや顔の輪郭を感知し、一人ひとりの個性に合わせたシェービングへガイド・最適化するフィリップスのテクノロジー。
濡れた手でもそのまま使える！【フィリップス】肌に優しい電気シェーバーがAmazonで販売中‼
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
→【アイテム詳細を見る】
毎分90,000回カットする45枚刃で色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃り。さらに1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。
IPX7防水仕様で洗面所やお風呂場でも使用可能。ワンタッチでシェーバーヘッドが開き、水ですすぐだけで本体丸洗いできて簡単にお手入れ。
→【アイテム詳細を見る】
SkinIQテクノロジー搭載。ヒゲの濃さや顔の輪郭を感知し、一人ひとりの個性に合わせたシェービングへガイド・最適化するフィリップスのテクノロジー。