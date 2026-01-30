「ヤッベマジ好き」「…ストライク！」と読者興奮！ケンカ無敗の因縁の2人が恋に落ちたら…!?【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
いたってまじめな男子高校生に念願の彼女ができた。委員会の活動で知り合って仲良くなったことを機に、今はまだ付き合いだしたばかり。しかし彼には彼女に打ち明けられない秘密があった。その秘密とは…？
本作を描いたのは、漫画家の湊月(@mizunashi1025)さん。大学在学中に漫画雑誌で賞を受賞。社会人になってからはウェブ漫画にシフトし、「氷のような夏は恋に溶ける」(コミックスマート)でデビュー、2024年2月に最終巻の5巻が発売された。湊月さんに本作について話を聞いてみた。
目つきがヤバめな彼氏と彼女が織りなす甘い展開で話題を集めた本作「恋人が因縁の相手だった話」。同作について、作者の湊月さんは「思いつきで描いたものだったので、当時は想像以上に多くの反応がいただけて驚きとうれしさが混在していました！」と当時を振り返る。
また、当初は元ヤンという設定から「受け入れてもらえるのか不安もあった」としつつ、「2人を好いてくださるお言葉や『尊い』『甘い』『ギャップがいい』など前向きなご感想をいただけて、ホッとした記憶があります」と話す。こうした読者からの感想や反応が励みとなり、「ラブコメや恋愛要素を入れた漫画にまたトライしてみようと思い始めた」と心境の変化も明かしてくれた。湊月さんは「それまではあまり積極的に描こうとしていなかった分野だったため、読者の皆さまに背中を押していただいた気がします」と感謝の気持ちをにじませた。
本作は短編としても楽しめる一方で、第2章以降の展開について、湊月さんは「ものすごく中途半端なところで切ってしまったなあ、どうしたものかと思っている」と現状を話す。「構想はふんわりあるため、それをどう形にするのか(一番いいのはリメイクしてきちんと描くことかと思いつつも…)悩んでおります」と胸の内を明かし、「あきらめたわけではないため、時間がかかってもまた2人の続きを描けたらいいなと考えています」と前向きな姿勢を見せてくれた。
読者から「つかみがめっちゃ好き」など称賛の声が相次いだ本作「恋人が因縁の相手だった話」をぜひチェックしてみて！
取材協力：湊月(@mizunashi1025)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。