静かだけど、大容量バッテリー。在宅ワークでも夜間でも安心して使える【スイッチボット】のロボット掃除機がAmazonに登場中‼
吸引と水拭きで、汚れを一掃！掃除をもっと自由にするスマートクリーナー【スイッチボット】のロボット掃除機がAmazonに登場!
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
スイッチボットのロボット掃除機は、LDSレーザーセンサーによる高精度マッピングで部屋の間取りを正確に把握し、自動的に清掃範囲を計画するスマートモデル。ランダム走行型とは異なり直線的な動きで効率よく清掃し、暗い部屋でもスムーズにマップを作成できる。障害物検知機能を備え、壁や家具にぶつかる心配もなく、本体の厚さ9.5センチメートルで手の届かない場所までしっかり掃除する。
大容量バッテリーを搭載し、最大140分の連続稼働が可能。静音設計で動作音は59〜65デシベルと低く、在宅ワークや夜間の使用にも適している。音声コントロールに対応し、「アレクサ、掃除して」と話しかけるだけで清掃を開始する。
吸引と水拭きの二役をこなし、スケジュール予約、自動充電＆清掃再開、進入禁止エリア設定など便利な機能も充実。
2センチメートルの段差を乗り越え、カーペットでは自動加圧で吸引力をアップ。スイッチボットらしい賢さで、毎日の掃除を快適にサポートすること間違いなしだ。
