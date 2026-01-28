速く、軽く、そして強く走り続けよう。ファストハイクに応えるテクニカルモデル【ザノースフェイス】のシューズがAmazonに登場中‼
グリップも安定感も、スピードのためにしっかり搭載。全天候対応の快適設計【ザノースフェイス】のシューズがAmazonに登場!
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
ザノースフェイスのシューズは、ファストハイクスタイルに適した、軽量かつ高耐久なローカットモデル。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
アッパーには耐久性に優れたリップストップ素材を使用し、防水透湿素材には3層構造の「GORE-TEX」メンブレンを採用。雨天や湿地でも快適な足元環境を保つ。
ミッドソールには、クッション性と反発力に優れた「DREAMフォーム」と、横ブレを抑える高硬度EVAシャーシを組み合わせた2層構造を採用。安定感を高めながら、エネルギーロスを軽減する設計となっている。
アウトソールには「Vibram XS TREK EVO」を搭載し、ドライ・ウェット問わず高いグリップ力を発揮。軽量ながら安定性に優れ、スピードを重視する登山者におすすめの一足。
