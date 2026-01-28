ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

グリップも安定感も、スピードのためにしっかり搭載。全天候対応の快適設計【ザノースフェイス】のシューズがAmazonに登場!

1


新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！

日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！

ザノースフェイスのシューズは、ファストハイクスタイルに適した、軽量かつ高耐久なローカットモデル。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


アッパーには耐久性に優れたリップストップ素材を使用し、防水透湿素材には3層構造の「GORE-TEX」メンブレンを採用。雨天や湿地でも快適な足元環境を保つ。

→【アイテム詳細を見る】

3


ミッドソールには、クッション性と反発力に優れた「DREAMフォーム」と、横ブレを抑える高硬度EVAシャーシを組み合わせた2層構造を採用。安定感を高めながら、エネルギーロスを軽減する設計となっている。

→【アイテム詳細を見る】

4


アウトソールには「Vibram XS TREK EVO」を搭載し、ドライ・ウェット問わず高いグリップ力を発揮。軽量ながら安定性に優れ、スピードを重視する登山者におすすめの一足。