トイレから始める健康チェック！スマホ連携【オーエフティー】最新猫トイレがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
忙しくても安心♪健康管理ができる【オーエフティー】の最新猫トイレがAmazonで販売中！
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
固まった猫砂を自動で分別してくれる自動猫トイレ。飼い主は専用ライナー（袋）に溜まった砂を捨てるだけ。アプリに接続すると外出先からの操作や状況の確認も行える。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
猫がトイレをした後、一定時間が経過すると自動で清掃を行ってくれる。夜中など指定した時間中は清掃を行わない「スリープ機能」の設定も。
体重で識別するので個体ごとのデータを管理できる。トイレの頻度や体重の変化をグラフで表示することも可能。
→【アイテム詳細を見る】
個体ごとにデータをグラフ化。 時間/日/月の単位でグラフで視覚的に猫の健康状態のチェックが可能。病気の早期発見にも繋がる。
忙しくても安心♪健康管理ができる【オーエフティー】の最新猫トイレがAmazonで販売中！
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
猫がトイレをした後、一定時間が経過すると自動で清掃を行ってくれる。夜中など指定した時間中は清掃を行わない「スリープ機能」の設定も。
体重で識別するので個体ごとのデータを管理できる。トイレの頻度や体重の変化をグラフで表示することも可能。
→【アイテム詳細を見る】
個体ごとにデータをグラフ化。 時間/日/月の単位でグラフで視覚的に猫の健康状態のチェックが可能。病気の早期発見にも繋がる。