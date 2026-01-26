リサとガスパールのパンセットが「Pasco」から登場！数量・期間限定の2セットがおうちに届く
うさぎでもない、犬でもない、とびきりキュートなパリの住人「リサとガスパール」と、長年にわたりコラボレーションを展開している「Pasco」から、数量限定のコラボパンと焼き印入りなごやんが登場！「リサとガスパール」デザインの特製ダンボールに、おいしいパンのセットまたはなごやんが詰められたうれしいセットだ。
■本格派冷凍パン「L'Oven(ル・オーブン)」のセットは5種類の味を楽しめる
まずは「『リサとガスパール』ル・オーブンのパンセット」(3500円・送料込み)の内容をチェックしていこう。
「ル・オーブン」は、「最高においしいパンを、最良の状態でお届けしたい」という想いが込められた、「Pasco」発の冷凍パンブランド。このセットでは、「ル・オーブン」と同様に焼きたての美味しさを急速冷凍した焼成後冷凍パンのブランド「PANORAMA COLLECTION(パノラマコレクション)」のパンを含めた5種類のパンを楽しめる。
パンの内容は以下の通り。
【ル・オーブン】
バゲット 1本
2種のレーズンカンパーニュ 1袋
とうもろこしのパヴェ2個入り 1袋
【PANORAMA COLLECTION】
ブラウニータルトケーキ3個入 1袋
パンケーキ4枚入 1袋
販売期間は2026年4月30日(木)まで。購入者にはもれなく「リサとガスパール」のバターナイフ(赤いリサ、または青のガスパールのいずれか1本、ランダム)が付いてくるというのもうれしい限り！
■「リサとガスパール」の焼き印入り！「Pasco」のロングセラーが10個届く
「焼印入りなごやん10個入(リサとガスパール)」(2560円・送料込み)は、カステラ生地にまろやかな黄味あんを包んだなごやんに、「リサとガスパール」の焼き印がほどこされたスペシャルバージョン。焼き印はデザインが全5種あり、各デザインが2個ずつ封入される。
なごやんは愛知県・名古屋の定番土産として、60年以上も前に誕生。しっとりとした食感とやさしい甘さの焼き菓子で、コロンとした丸いフォルムもかわいい！焼き印入りのコラボなごやんは、自分へのご褒美にするほか、贈り物にしてもよろこばれるはず。
こちらの販売期間は2026年2月5日(木)までで、発送は同月17日(火)のみ。
「ル・オーブンのパンセット」も「焼印入りなごやん」も、限定数に達し次第、販売期間中でも注文の受付は終了となるので、気になる人はお早めに。いずれも、「Pasco」のオンラインショップにて注文を受付中だ。
