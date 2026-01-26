¡Ö¿®¤¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¡×Åê»ñ¤Ç²¯ËüÄ¹¼Ô¡©¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö¥µ¥¤¥¥Ã¥¯Åê»ñ¡×¤Ç¥ª¥«¥ë¥ÈÀ¤³¦¤ÎÈâ¤¬³«¤¯¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
Ä¶Ç½ÎÏ¤ÇÌ¤Íè¤òÍ½ÃÎ¤·¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë³ô¤òÇã¤¦¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤¢¤ë¤«¡×¤È»×¤Ã¤¿¿Í¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤Î´¶³Ð¤ÏÀµ¾ï¤À¡£¤·¤«¤·¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ïº£¡¢¡Ö¥µ¥¤¥¥Ã¥¯Åê»ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼êË¡¤¬ËÜµ¤¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤éÏÃ¤Ï¤ä¤ä¤³¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¡È¿®¤¸¤ëÁ°¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÏÃ¡É¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¡¢²ø´ñ¸½¾Ý¡¢°ÛÀ¤³¦¤ÎÂ¸ºß¤Þ¤Ç¡¢¥ª¥«¥ë¥È¤òÁ´ÎÏ¤ÇµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤Î¤¬¡Ø¥ª¥«¥ë¥È°ÛÀ¤³¦¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥ª¥«¥ë¥ÈÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ÖTOCANA¡×¸µÊÔ½¸Ä¹¡¦³ÑÍ³µª»Ò¤µ¤ó (@sumichel0903) ¤ÎÃÎ¼±ÎÌ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢Ì¡²è²È¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó¡Ê@gura_hamuco¡Ë¤¬¡ÖÉÝ¤¬¤é¤»¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¾Ð¤ï¤»¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×ÀäÌ¯¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÉÁ¤ÀÚ¤Ã¤¿°ìºý¤À¡£
ËÜ½ñ¤ÏËÁÆ¬¤«¤é¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¤À¡£2012Ç¯¡¢°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö1Ëü±ß¹Å²ß¡×¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï1Ëü±ß¤È¤¤¤¨¤Ð»æÊ¾°ìÂò¤Î¤Ï¤º¤À¤¬¡¢Â¤Ê¾¶ÉÀ½¤È¸«Ê¬¤±¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀº¹ª¤Ê¹Å²ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¾×·â¤Ê¤Î¤Ï¡¢»È¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¡Ö¤Ø¡©»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¿´Äì¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤ä¡¢¤³¤Á¤é¤¬¶Ã¤¤¿¤¤¡£·ë²Ì¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤«¤éÍè¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ë¤ÈÈÝÄê¤è¤êÀè¤ËÁÛÁü¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£Ä¶Ç½ÎÏ¤ÇÌÃÊÁÁª¤Ó¡©¥¢¥á¥ê¥«È¯¡Ö¥µ¥¤¥¥Ã¥¯Åê»ñ¡×
¤½¤ó¤ÊËÜ½ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤È¤ê¤ï¤±¸½¼ÂÀ¤³¦¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥µ¥¤¥¥Ã¥¯Åê»ñ¡×¤À¡£Ä¶Ç½ÎÏ¼Ô¤¬Ì¤Íè¤òÍ½ÃÎ¤·¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤ËÌÃÊÁ¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¡¢ÍýÏÀ¤âÊ¬ÀÏ¤â°ìÃ¶²£¤ËÃÖ¤¤¤¿·é¤¤Åê»ñË¡¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ê·ÐºÑ»ï¤äÀìÌç²È¤¬°·¤ï¤Ê¤¤ÌÃÊÁ¤âÂ¿¤¯¡¢Åö¤¿¤ì¤Ð¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤é¤·¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óºÆ¸½À¤äº¬µò¤òµá¤á»Ï¤á¤ë¤ÈÆ¬¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ÖÅö¤¿¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ìÅÀÆÍÇË¤ÇÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬¥ª¥«¥ë¥È¤Î¶¯¤µ¤À¡£
¢£¥¬¥Á¤â¥Í¥¿¤âÁ´ÉôÀ¹¤ê¡£¼«Í³¤¹¤®¤ë¥ª¥«¥ë¥ÈËÜ
¸¶ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿³ÑÍ³µª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¥ª¥«¥ë¥È¤Ê¤é²¿¤Ç¤âºÜ¤»¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£TOCANA¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¥¬¥Á¤Ê²øÃÌ¤«¤é¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¡¢Ê¹¤¹þ¤ß¤Ç½¦¤Ã¤¿¾®¥Í¥¿¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ëÊ¬¤±¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢1ºý¤ÎÃæ¤Ç¿´Îî¡¢°ÛÀ¤³¦¡¢Í½ÃÎ¡¢Åê»ñ¤¬ÉáÄÌ¤ËÊÂÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¥«¥ª¥¹¤À¤¬¡¢¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê³¨ÊÁ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤¤¤¤¤«¡×¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤éÉÔ»×µÄ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥ª¥«¥ë¥È½é¿´¼Ô¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿²¹ÅÙ´¶
ºî²è¤Î¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó¼«¿È¡¢Ï¢ºÜ³«»ÏÅö½é¤Ï¥ª¥«¥ë¥È¤Ë¾Ü¤·¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ê¹¤¤¤¿ÏÃ¤òÊÑ¤ËÀ°Íý¤»¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢¡ÖÉÝ¤¤¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤è¤êÀè¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬Í¯¤¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¼¡¤ÎÏÃ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ï¢ºÜ¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¤ËËÜ¿Í¤â¤É¤Ã¤×¤ê¥Ï¥Þ¤ê¡¢º£¤Ç¤Ï¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤À¤³¦¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¥ª¥«¥ë¥È¤Î´¶À÷ÎÏ¤ÏÉî¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£ÉÝ¤¬¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¾Ð¤ª¤¦¡ªÉÔ»×µÄ¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥ª¥«¥ë¥ÈÆþÌç½ñ
¥ª¥«¥ë¥È¤ÈÊ¹¤¯¤È¿È¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢ËÜºî¤Ï¤à¤·¤íµÕ¤À¡£°ÛÀ¤³¦¤âÍ©ÂÎÎ¥Ã¦¤âÍ½ÃÎÍ½¸À¤â¡¢¡Ö¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ÇÆÉ¤ó¤À¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤¤¡£¿®¤¸¤ë¤«¿®¤¸¤Ê¤¤¤«¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é·è¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢·è¤á¤Ê¤¯¤Æ¤âÆÃ¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¡£Æü¾ï¤Î·ä´Ö¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±À¤³¦Àþ¤¬¥º¥ì¤ë´¶³Ð¤òº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡Ø¥ª¥«¥ë¥È°ÛÀ¤³¦¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§³ÑÍ³µª»Ò(@sumichel0903)¡¦¥°¥é¥Ï¥à»Ò(@gura_hamuco)
