【ネコ漫画】飼い主のパソコンが気になる愛猫!?リモートを見学したい姿に「むしろ映してあげてほしい」などの共感コメントが続出
【漫画を読む】飼い主のパソコンが気になって仕方がない猫だが…!?
先日、『リモート打ち合わせ見学ネコ』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.5万人(2026年1月20日現在)、今回紹介する漫画も6.1万いいね(2026年1月20日現在)を超える人気漫画家だ。
フータがパソコンを使ってリモートで打ち合わせをしているところへ、キュルガがやって来る。キュルガが画面をのぞき込んだので、カメラに映らないように手で必死にブロックをするフータ。
けれどキュルガはパソコンの画面が気になるようで、いろいろな角度からのぞき込もうとする。そのたびにフータは手で阻止をするが、画面の向こう側にいる人から見ると、かなり不自然に映っているのであった。
パソコンの画面が気になって仕方がないキュルガ！漫画を読んだ読者からは「かえって目立つｗ」「むしろ映してあげてほしい」などの共感コメントが数多く寄せられている。
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
