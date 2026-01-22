¡Ú¥Û¥é¡¼¡Û¡Ö¥ª¥Õ¥³¡¼¥¹¡Ä¡×Í©Îî¤ò¸«¤¿¿Í´Ö¤¬ÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤!!Í©Îî¤Î¤Û¤¦¤¬»ëÀþ¶²ÉÝ¾É¤Ë!?¡Úºî¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
ÀÎ¤«¤éÌ¡²è¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¹¥¤¤ÊÆ£¤ä¤¹¤Õ¤ß(@y_asufumi100)¤µ¤ó¤Ï¡¢X(µìTwitter)¤äÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ëµá¤á¤ë½÷¡×¤òÅê¹Æ¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¤«¤´¤á¤¬¿ô¡¹¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ã»ÊÔÌ¡²è¤Ç¡¢¤³¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤Ê¤É¤ÎÍÌ¾¤ÊÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÊÅÔ»ÔÅÁÀâ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¡Ö¸«¤¨¤Æ¤ë¤¯¤»¤Ë¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãø¼Ô¤Ë¤â¤·¤âÍ©Îî¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤¤Ë¼è¤ë¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ëµá¤á¤ë½÷¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¹«¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¸µ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¸«¤¨¤Æ¤ë¤¯¤»¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ï¡¢¸òº¹ÅÀ¤Ç¸þ¤«¤¤Â¦¤Ë¤¤¤ë½÷À¤«¤é°ÛÍÍ¤Êµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¡¢Í©Îî¤À¤È»×¤¤Ìµ»ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤¶¤Þ¤Ë¡Ö¸«¤¨¤Æ¤ë¤¯¤»¤Ë¡×¤È¶²¤í¤·¤¤·ÁÁê¤ÎÍ©Îî¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦²øÃÌÏÃ¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ê¤é¤³¤³¤ÇÍ©Îî¤òÉÝ¤¬¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡ÄËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ë¤«¤´¤á¤Ï¡¢Í©Îî¤ò¥¬¥ó¸«¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥ª¥Õ¥³¡¼¥¹¡Ä¡×¤È¶¯µ¤¤Î¾Ð´é¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¡ª¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤ËÍ©Îî¤Î¤Û¤¦¤¬¿Í´Ö¤Ë¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë»ÏËö¡Ä¡£µó¶ç¤Î²Ì¤Æ¤Ë¤Ï¡Ö¸«¤Ê¤¤¤Ç¡¼!!¡×¤ÈÍ©Îî¤Ï´é¤ò±£¤·¡¢Æ»Ã¼¤Ç¹¶ËÉ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¸åÆü¡¢¡Ö¸«¤¨¤Æ¤ë¤¯¤»¤Ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÍ©Îî¤Ï¡¢¿Í¤ÎÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤ÈÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ËÆ±¾ð¤¹¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ºî¼Ô¤ÎÆ£¤ä¤¹¤Õ¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤·¤âÍ©Îî¤¬¸«¤¨¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÖÌµ»ë¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢Áê¼ê¤¬Ã¯¤Ç¤â¶Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¼ºÎé¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Êâ¤¯»þ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó°Ê³°¤È¤ÏÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤ÊÅú¤¨¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¥Û¥é¡¼Ì¡²è¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤·¤Æ¤¤¤¯Ã»ÊÔÌ¡²è¡ª¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§Æ£¤ä¤¹¤Õ¤ß(@y_asufumi100)
