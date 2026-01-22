ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

トレンドと快適性を両立した逸品。柔らかく弾む【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!

ニューバランスのスニーカーは、「いつでもどこでも快適に」をコンセプトにしたUAシリーズから登場した新モデルだ。

トレンドのスモールNロゴとレイヤードデザインのスエード/メッシュアッパーを採用し、スタイリッシュな印象を演出する。歩行時の力に合わせて設計された内外非対称のアッパー＆ソールが自然な体重移動をサポートし、快適な歩行を実現する。

程よい厚みのある「DYNASOFT」ミッドソールが柔らかく弾むような履き心地を提供し、防滑性と耐久性に優れたアウトソールが安定した歩行を支える。

トレンド感と歩きやすさを兼ね備え、日常からアクティブシーンまで幅広く活躍する一足。