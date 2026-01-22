非対称設計が、歩行をしっかり支える。毎日の一歩を軽やかに【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
トレンドと快適性を両立した逸品。柔らかく弾む【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、「いつでもどこでも快適に」をコンセプトにしたUAシリーズから登場した新モデルだ。
トレンドのスモールNロゴとレイヤードデザインのスエード/メッシュアッパーを採用し、スタイリッシュな印象を演出する。歩行時の力に合わせて設計された内外非対称のアッパー＆ソールが自然な体重移動をサポートし、快適な歩行を実現する。
程よい厚みのある「DYNASOFT」ミッドソールが柔らかく弾むような履き心地を提供し、防滑性と耐久性に優れたアウトソールが安定した歩行を支える。
トレンド感と歩きやすさを兼ね備え、日常からアクティブシーンまで幅広く活躍する一足。
