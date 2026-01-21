À¹¤ê¾å¤¬¤êÉ¬»ê¡ªÆ¬Ç¾¥Ð¥È¥ë¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ú¥Þ¥Æ¥ë¡Û¤Î¿Íµ¤¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¡×¤òAmazon¤Ç¥²¥Ã¥È¡ª
½¸¤Þ¤ëÌë¤Ë¤³¤ì°ìÂò¡ª²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍ·¤Ù¤ëÌ¾ºî¡Ú¥Þ¥Æ¥ë¡Û¤Î¿Íµ¤¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¡×¤òAmazon¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª
¡ÚÀ¤³¦50¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÈÎÇä¡Û¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥ë¡¼¥ë¤¬¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë±ü¿¼¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢À¤³¦50¥«¹ñ°Ê¾å¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ë¡¼¥ë¤¬¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¡¦Í§¿Í¡¦Æ±Î½¤Ê¤É¡¢Ä¾¤°¤ËÃ¯¤È¤âÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£4¿Í¤Þ¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¡¢4¿ÍÂ·¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢2¿Í¤Î»þ¤Ï1¿Í¤¬2¿§¤òÃ´Åö¤·¡¢3¿Í¤Î»þ¤Ï¡¢Ã¯¤«°ì¿Í¤¬2¿§Ã´Åö¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë¡£
¼ê»ý¤Á¤Î¥Ô¡¼¥¹¤Ï¿§°ã¤¤¤Ê¤À¤±¤ÇÁ´°÷Æ±¤¸·Á¡¢Æ±¤¸¿ô¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÀïÎ¬Åª¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢ÌÌÀÑ¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¤ÈÃÖ¤±¤Ê¤¤·Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¼ê»ý¤Á¤Î¥Ô¡¼¥¹¤òÃÖ¤¤ä¤¹¤¯¡¢Áê¼ê¤Î¥Ô¡¼¥¹¤ÏÃÖ¤¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤ËÀïÎ¬Åª¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡¢Àè¤òÆÉ¤àÎÏ¤¬½ÅÍ×¡ª
¥Ü¡¼¥É¤Î¥Þ¥¹¤Ë³Æ¿§21¸Ä¤Î·Á¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ô¡¼¥¹¤ò¸ò¸ß¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¿Ø¼è¤ê¥²¡¼¥à¡£2¡Á4¿Í¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤Ï15Ê¬¡Á20Ê¬ÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤âÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë°ìÈÖÂ¿¤¯¥Ô¡¼¥¹¤òÃÖ¤¤¤¿¿Í¤¬¾¡¼Ô¡£
