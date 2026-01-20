ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

ホイッスル付きで安全性アップ。林間・臨海にちょうどいい一台【コールマン】のリュックがAmazonに登場!

1


コールマンのリュックは、林間学校や臨海学校にぴったりの、多機能バックパックだ。ホイッスル付きのチェストベルトを備えており、アクティビティ中の安全性をしっかりサポートしてくれる。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


付属のナップサックは着替えやサブバッグとして使いやすく、荷物が増える場面でも柔軟に対応できる。

→【アイテム詳細を見る】

3


軽量で扱いやすいサイズ感のため、子どもでも背負いやすく、アウトドアシーンだけでなく日常使いにも活躍する。

→【アイテム詳細を見る】

4


防災バッグとしても使える設計で、非常時に必要な荷物をまとめておくのにも適している。学校行事から日常、もしもの時まで、幅広いシーンに寄り添う頼れるバックパックだ。