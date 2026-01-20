関孫六シリーズが異例の売り上げ！キッチン商品が人気の今、貝印2025年ヒット商品とその理由に迫る!!
調理トレンドの多様化や、SNSなどによる料理動画の発信により、キッチンツールにヒット商品が相次いだ2025年。貝印では特に、「刀剣乱舞」にも登場する刀、孫六兼元の技を現代に受け継いだ関孫六ブランドに注目が集まり、「刀剣乱舞」ファンを筆頭に購入者が続出した。これら機能性に優れた2025年ヒット商品を、その理由とともに紹介する。
■「関孫六 オールステンレス 鋭角ピーラー 極刃」
前年比売り上げ241.7%(※)を達成した関孫六のピーラー。切れ味のよさに徹底的にこだわり、刃付角度、刃の設置角度にも緻密に計算。軽い力でスルスルと剥けるのが特徴だ。
※自社出荷実績より金額前年比。期間：2024年7月〜2024年11月、2024年7月〜2025年11月の国内出荷分
＜ヒットの理由＞
「キレ味が過去最高によく、野菜の表面がつるつるになってびっくりした」「力を入れなくてもとても薄く皮がむける」といった高評価の口コミが多数。また、TBS系「THE TIME,」でも取り上げられた。
■「関孫六サビ消しゴム」
包丁にキズを付けにくいサビ消しゴムで、包丁の汚れやサビをきれいに落とせる。さらに、キッチン周りの汚れやシンクのサビ、水アカ落としにも利用できる。
＜ヒットの理由＞
配置する棚を「包丁売り場」から「衛生コーナー」へ変更したところ、売れ行きがアップ！サビ取りだけでなく、キッチン周りの汚れ落としにも使える多便性がヒットにつながった。
■「ステンレスフリーサイズ蒸し器18〜24cm用」
18〜24センチの一般的な鍋のサイズに合わせて調節できる蒸し器。24センチの鍋を使えば一度に数種類の蒸し料理を作ることもできる。中心のつまみは取り外して使え、食洗機可能で手入れも簡単。
＜ヒットの理由＞
クックパッド食トレンド大賞2025で「ワンプレートせいろ」が大賞に選ばれるなど、せいろ蒸し＝「失敗しない料理」という新しい概念が広まったことで需要が高まったアイテム。
■「むし上手1〜2升用 66×66cm」
蒸し器やせいろに敷けば布ごと引き上げられ、食材がこびりつかない便利アイテム。蓋の内側にかぶせると適度に蒸気が抜けて水滴が落ちるのもカバーできる。
＜ヒットの理由＞
InstagramやTikTokにて、手軽で健康的な調理法として蒸し料理を発信する人が増加。「ほったらかし調理」や「ダイエットレシピ」などと話題になり、2024年後半〜現在にかけてそのトレンドは継続中。2025年においては蒸し料理関連の商品全体に人気が広がっているが、本商品は便利なうえ、洗って何度も使える点が売り上げアップにつながった。
■「KHS シリコーンドーナッツ型6個取ベーシック」
ベーシックラインオーブンで直径約7.2センチの焼きドーナツを6個作ることができるドーナツ型。シリコーン製なので焼き上がりに型ばなれがよく、収納にも便利。
＜ヒットの理由＞
生ドーナツが火付け役となり、現在も注目を集めるドーナツ。家庭でも簡単にヘルシーな焼きドーナツができるとあって、売り上げは好調。
■「シリコーン保存バッグ 自立型 1000ml ベージュグレー」
耐熱・耐冷性に優れた100%プラチナシリコーン製で、電子レンジ・オーブン、湯煎、冷蔵・冷凍に幅広く対応。食材を入れて揉みこんだり、潰したりできるほか、立てることができるので、ボウル代わりになるなどさまざまな使い方ができるお役立ちアイテムだ。繰り返し使えるので環境に優しいだけでなく、経済的なのもうれしい。
＜ヒットの理由＞
時短、手が汚れずラクに家事ができる、洗い物も少なくてすむという、使い勝手のよさが評判に。「口が大きく開き、溝がないため、洗いやすい」「自立するので、カレーなどの液体も安心して入れられる」などといった声も。
関孫六ブランドの人気アイテムをはじめ、貝印の技術とアイデアを駆使したキッチンツールの数々は、家事をラクにしてくれることうけあい！キッチンに取り入れて毎日の料理を効率よく楽しもう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
