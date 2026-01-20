恋するバレンタインは資生堂パーラーで。4種の限定パフェ＆“カカオホテル”がテーマの新作ショコラにときめく最高のひととき
家族や恋人、友人など、大切な人へ愛や感謝の気持ちを伝えるバレンタインデーが今年もやってくる。資生堂パーラーでは、この特別なシーズンを彩るロマンティックな限定パフェや、「カカオホテル」をテーマにした2026年のバレンタインコレクションを展開。こだわりのチョコレートや甘酸っぱいベリー、さらには純白のホワイトチョコレートを使用したパフェなど、大切な人へのギフトや一緒に過ごすひとときにふさわしい逸品が勢ぞろい。もちろん、自分へのご褒美にも最適だ。
【画像】店舗ごとに異なる魅力あふれるパフェ
この記事では、店舗ごとに異なる4種類の限定パフェと、数量限定のギフトコレクションの詳細、さらに担当者へのインタビューでわかった開発へのこだわりを紹介する。伝統ある資生堂パーラーが提案するラインナップ。甘くぜいたくなバレンタインの計画を立てるための参考にしてほしい。
■店舗ごとに異なる魅力を堪能。今しか出合えない4種のロマンティックな限定パフェを紹介！
ベリーとショコラのバレンタインパフェ
ストロベリー、ラズベリー、ブルーベリーの3種のベリーを使用。ほろ苦いチョコレートシャーベットと甘酸っぱいラズベリーシャーベットを組み合わせ、さまざまな食感を楽しめる一品に仕上がっている。
商品概要
展開期間：2026年1月23日(金)〜2月14日(土)
価格：2800円
取扱店舗：資生堂パーラー 銀座本店サロン・ド・カフェ／東京都中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル3階
バレンタイン ショコラブランパフェ
チョコレートの本場ベルギーを代表するベルコラーデ社のクーベルチュールホワイトを使った、この冬を彩る純白のバレンタインパフェ。
※アルコールを使用しています。
商品概要
展開期間：2026年1月15日〜2月14日(土)
価格：2640円
取扱店舗：
資生堂パーラー 日本橋店／東京都中央区日本橋2-4-1 日本橋郄島屋SC本館8階
資生堂パーラー 横浜郄島屋店／神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 郄島屋横浜店6階
資生堂パーラー 名古屋店／愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 JRセントラルタワーズ12階
バレンタインパフェ“ホワイト スワン”
クーベルチュールホワイトチョコレートを使い、美しい白鳥の姿を再現。食べるのがもったいないほど芸術的で、冬の季節にぴったりの華やかなパフェである。
商品概要
展開期間：2026年1月5日〜2月14日(土)
価格：2640円
取扱店舗：資生堂パーラー サロン・ド・カフェ ラゾーナ川崎店／神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ2階
ショコラベリーパフェ
色とりどりのベリーで作ったソースに、バニラアイスクリーム、クランベリーゼリー、フローズンストロベリー、チョコレートクランチ、そしてチョコレートアイスクリームを重ね合わせた色鮮やかな一品。パフェのトップには季節のストロベリーとマカロンが華やかに飾り付けられている。
商品概要
展開期間：2026年1月19日〜3月下旬
価格：2300円
取扱店舗：資生堂パーラー 八重洲ショップ／東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅一番街 地下1階
■パッケージのかわいさに心奪われる。ギフトにもピッタリな「バレンタインコレクション2026」
店頭で提供される華やかなパフェだけでなく、バレンタインのギフトにぴったりの「バレンタインコレクション2026」も見逃せない。チョコレートの甘い香りで満たされる“カカオホテル”をテーマに、大切な人への感謝や自分へのご褒美にふさわしい、心ときめくショコラがそろっている。
キャレショコラ4個入、キャレショコラ8個入
ドライフルーツやナッツがあしらわれた4種のショコラのアソートメント。ひと口ごとに広がる豊かな香りが楽しめる。価格は4個入が1080円、8個入が2160円。
バトンショコラ5個入
サクサク食感のクランチチョコレートを3種のチョコレートで包んだ、スティック状のショコラ。価格は1998円。
ブシェショコラ5個入
フルーツやナッツなどの味わいが楽しめるクリームをとじ込めた、5種のショコラのセット。価格は1836円。
ショコラバリエ2026
限定ショコラ「キャレショコラ」「ブシェショコラ」「バトンショコラ」が、3段ボックスに詰め合わさった商品。とっておきのショコラが勢ぞろいとなっている。価格は3996円。
バレンタインコレクション2026
販売期間：2026年1月15日(木)〜 すべて数量限定、なくなり次第販売終了
販売店舗：百貨店を中心とする全国の資生堂パーラー店舗・オンラインショップ
※食材の入荷状況により、メニューの一部・提供期間が変更になる場合があります。
※写真はイメージです。提供品は写真と異なる場合があります。
※こちらの情報は2026年1月5日時点のものです。予告なく価格や仕様等が変更される場合があります。
■各商品のこだわりや注目ポイントを担当者にインタビュー！
--本キャンペーンでは各店舗それぞれの限定パフェが提供されますが、各商品それぞれのこだわりや注目ポイント、ターゲットなどについて教えてください。
各店舗の限定パフェは、それぞれの個性や地域性を活かした特別なデザインと味わいを追求しています。たとえば、ラゾーナ川崎店の「バレンタインパフェ“ホワイト スワン”」は、優雅で洗練されたデザインが特徴で、特に女性のお客様やカップルでお越しになる方を意識しました。カップルで注文された際に、スワンを向かい合わせで2つ組み合わせると、ハートが浮かび上がるというロマンティックな演出も秘めています。一方、各支店の「バレンタイン ショコラブランパフェ」は、濃厚なホワイトチョコレートの味わいを楽しめる一品で、幅広い年齢層のお客様に喜ばれるよう工夫しています。また、どのパフェも見た目の美しさと味のバランスにこだわり、特別なバレンタインのひとときを演出することを目指しています。
--今回のラインナップではラゾーナ川崎店の「バレンタインパフェ“ホワイト スワン”」や各支店の「バレンタイン ショコラブランパフェ」など、バレンタインには珍しい「白」を基調としたパフェが目を引きます。この「純白」のデザインに込めたコンセプトについて教えてください。
「純白」のデザインには、特別な日であるバレンタインにふさわしい「純粋な愛」や「清らかさ」を表現する意図が込められています。また、白を基調とすることで、バレンタインのイメージに多い「赤やピンク」とは異なる新しい魅力を提案し、特別感を演出しています。
さらに、白いパフェは視覚的にも上品で洗練された印象を与え、贈り物や特別なデザートとしての価値も高まると考えています。
--「バレンタイン ショコラブランパフェ」と「バレンタインパフェ“ホワイト スワン”」で使用されているベルコラーデ社のクーベルチュールホワイトは、ほかのチョコレートと比べてどんな特徴があるのでしょうか？また、このチョコレートを使うにいたった経緯についても教えてください。
ベルコラーデ社のクーベルチュールホワイトは、上質なカカオバターを使用しており、滑らかな口当たりと豊かな風味が特徴です。特に、甘さの中に感じられる繊細なミルクの香りが、他のホワイトチョコレートにはない上品さを引き立てます。
このチョコレートを採用した理由は、バレンタイン限定パフェにふさわしい高品質な素材を使用することで、特別感を演出したいという想いからです。また、ベルコラーデ社のチョコレートは、プロフェッショナルなパティシエからも高い評価を得ており、信頼性のある素材として選定しました。
--「バレンタインコレクション2026」では、目を惹かれるかわいらしいパッケージデザインが特徴ですが、このデザインのこだわりやそのほかの注目ポイントについて教えてください。
外観や内部の様子まで、まるでホテルのおもてなしを受けるような体験をしていただけるよう、商品ごとにそれぞれのシーンをデザインしました。また、建物にはハートやカカオの装飾が施され、チョコレートの甘い香りで満たされる空間が広がります。
--読者へのメッセージをお願いします。
家族や恋人、そして友人など、大切な人に愛や感謝の気持ちを伝える日、バレンタインデー。資生堂パーラーでは、各店舗で特別なパフェをご用意しています。大切な方へ日頃の感謝の気持ちを込めて、そしていつも頑張っている自分へのご褒美として、ロマンティックなバレンタインパフェやスイーツとともに、心温まるすてきなひとときをお過ごしください。
今しか出合えない芸術的なパフェや、パケ買い必至の愛らしいショコラがそろう資生堂パーラーで、心ときめくロマンティックなバレンタインの思い出を--。ぜひ足を運んでみてほしい。
文＝栗原志穏
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
