難しい服を「簡単で可愛い」に変える「着なくならない」新たなブラウン服

こうなりたいというイメージ、着てみたい色、試してみたいデザイン…。どんな冒険心も受け止めてリアリティをもたらす、包容力の高いブラウン。あたりまえのようにそばにある色だからこそ忘れかけていた魅力とともに、そんな汎用性の高い色にひっかけたい新しさで、これからのスタイル設計を。







ありきたりからの脱却「それだけでアガるブラウン」

なごむブラウンの特性を利用して、いつもとは少し違う華やかなアイテムに挑戦。甘いムードやドレスライクな質感など。まとうだけで高揚感を得られる見た目重視でセレクト。







瞬時に華やぐ贅沢なふわもこ感

ボアベスト／チノ（モールド） 小顔や華奢見え効果もねらえるようなもこもことしたボリューム感。しっかりとお尻が隠れる長さがあり。アームホールは意外と広めで重ね着も容易。







微光沢の「ちょっといいデニム」

フロッキーデニム／OSLOW（フィルム） ベルベットのように起毛するフロッキー加工をほどこした特別感のある１本。質感が生きるスラックスのように端正なストレートシルエットで、美脚も十分。







まじめすぎない小花柄の刺しゅう入り

ジャケット／FURFUR（FURFUR ルミネ新宿2店） 散らばった小粒の刺しゅうのおかげで紳士なムードにならず、愛らしく羽織れるデザイン。肩パッドのようなハリを持つ、スエード調のフォーマルな形。







