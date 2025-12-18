◆これまでのあらすじ



大好きな豪の自慢の彼女でいるため、20時以降は何も食べないダイエットをしていたのに振られてしまった市子。人には言えない失恋の傷が癒えず、新たな恋に踏み出せないでいる双葉。



そんな双葉の想い人だった六郎と結婚したものの、主婦として閉塞的な日々を過ごす早紀。そして、豪への恋心を抱き始めたお嬢様、栞──。それぞれの想いが交錯するなか、次なる深夜の美食は…。





渋谷は、あんまり好きじゃない。その理由は、大きく3つある。



まず、明るすぎること。



今は20時だというのに、私が住んでいる高樹町あたりの昼よりもずっと明るいんじゃないかと思う。



駅の近くのどこに立っていても、店の灯りやデジタルサイネージ、大型ビジョン広告は容赦なく私を照らす。



それはなんだか正しい夜の姿ではないような気がして、なんとも言えない居心地の悪さをつきつけられるから。



それから、人が多すぎること。



目の前のスクランブル交差点の人混みは、主役だけがいない奇妙なライブ会場みたいだ。



だれもかれも無関心な表情で押し合いへし合いをしているか、酔いに任せて馬鹿騒ぎをしているか、もしくは、おかしな動画配信などに夢中になっている。



だけどそんな人々も少し俯瞰して見るだけで、ひとつの大きなうねりの塊になり、少しでも気を抜けば押し流されそうな不安を感じさせるのだ。



そして最後に…。



──と、3つ目の理由を心の中であげようとした、その時だった。



TSUTAYAの大型ビジョンにも負けないほどの明るい声が、向こうのほうから聞こえてくる。



「双葉さーん！ごめんなさい、待ったですね！」



私は文庫本に目を落としていた視線をゆっくりと上げ、この人混みの中で5分も待たせた張本人に向かって言った。



「もう〜。遅いよ、ハリー！」

煌々と明るい夜と人混みの中で、ハリーはニコニコと笑っている。



その発音がほんの少しだけたどたどしいのは、彼が外国人───台湾人だからだ。



「わぁ〜。双葉さん、怒ってもきれいです」



「そういうのいいから。てか、なんで待ち合わせいつもここなの？」



「だってそれは、僕のオフィスも家も渋谷です。すぐに、はやく、双葉さんに会えますから。



それに、このワンちゃんとってもかわいいと思いますね。大好きな人、ながいながいあいだ待ってる。ほっておけないです」



「はあ…まあいいんだけど、よくこの人混みの中で私のこと見つけられるよね。そんなことより、早くなんか食べに行こ」



5歳も年下の男の子に真正面から褒められるのが照れ臭くて、私はハリーに会うといつも、つい、こんなふうに憎まれ口を叩いてしまう。



だけどハリーは、そんな私の全くかわいくない態度など気にしない様子で、ひたすら褒めてくれる。



「双葉さんおなかいっぱいにしてあげたいですね〜」



そう言いながら自然な動作で、サッと私の手に持っていた荷物を代わりに持ってくれるのだ。



「自分で持てるから」と遠慮の言葉を口にするのは、2回目のデートでやめた。



あまり頑なに断るとハリーは、ものすごく悲しそうな顔をするから（それこそ、放っておけない子犬みたいに）。



だからハリーにこんなふうに荷物を持ってもらうのは、今日でおそらく11回目になるはずだ。



一回だけ、どういうことだかハリーのルームメイトだというインド人を紹介されたから、2人きりのデートという形でハリーと会うのは、10回目なのかもしれないけれど。



ハリーとの出会いは、マッチングアプリだ。



早紀と向井さんが結婚してすぐの頃、「このままではダメだ」という気持ちで登録だけしていたアプリ。



それをふと何かのきっかけで立ち上げて、何の気なしに右スワイプをしたら、そこにいた。



「台湾から日本に来ました。エンジニアしています。友達がいないですから、インターネットで探します。一緒においしいものを食べたいです」



その頃はたしか、週末を持て余した独身のアラサー女らしく趣味探しに足掻いていて…。



点心作りの料理教室に通っていたから、ハリーのプロフィールの“台湾”の部分に興味を持っただけだったのだと思う。



でも、とにかくそういうわけで、この夏頃から私とハリーは毎週のように一緒においしいものを食べに行く友達になった。



もっとも──本当に“友達”と言えるかどうかは微妙なところなのかもしれない。



ハリーはずっと、私のことを好きだと言ってくれている。



私はずっと、覚悟が決めきれずにはぐらかしてばかりいる。



だけど、ハリーは優しくて、一緒に食べるご飯は美味しくて、そばにいると穏やかな気持ちになれるから…ついついこうして会い続けてしまうのだ。



たとえ、心の中に他の人がいても。



そんな関係を“友情”と呼ぶ人は、きっとあんまりいないと思うから。



そう。ハリーは優しい。



一緒に食べるご飯は美味しくて、そばにいると穏やかな気持ちになれる──はずだった。いつもなら。



でも、今夜だけは違った。



連れていかれたフレンチビストロで、ハリーは何度私の顔を覗き込んだだろう？



「双葉さん、やっぱりおなか空いたじゃないですか？」



「きもちわるいですか？」



「びょうきだったら、双葉さんの家まで送りますから」



自分でも情けなくなるけれど、何度も心配させてしまうほど、今夜の私は食事が喉を通らなかった。



だってそのビストロは─────。



私が渋谷を好きになれない、3つ目の理由そのものだったのだ。



◆



新入社員だった頃。



早紀に「向井さんのことが好き」という秘密を伝えようとしたあの日は、反対に早紀から「向井さんから付き合おうって言われた」と相談を受けた日になった。



実際に2人が付き合いだした日。



当時は直属の上司だった向井さんとサシ飲みをしていたところに、途中から早紀がやってきて、最後は2人で帰る背中を見送った日。



それから、早紀のお腹に命が宿ったと聞かされた日…。



どの日もどの日も、いつだって、舞台はこの店だったのだ。



「俺は本当は、校了後って無性に天ぷら行きたくなるんだけどさぁ。早紀が『夜の揚げ物はもたれるから』って一緒に行ってくれないの。



だから、ビストロなら色々あるだろ？ふたりでこの店きては、俺だけベニエ食べてるってわけ」



そう愚痴を装った惚気を聞かされたのだって、一度や二度のことじゃない。



その度に「私だったら一緒に行けます」という言葉を心の中で飲み込んで、その度に少しずつ、渋谷は苦手な街になっていった。



当時渋谷で一人暮らしをしていた向井さんの部屋は、このビストロのすぐ裏だ。



今は結婚して勝どきに引っ越してしまったのだから、偶然一緒になるわけもない。



天ぷらを一緒に食べる相手だってそもそも探してすらおらず、だからこそ向井さんはこの店に通っていたのだ。早紀と、一緒にいるために。



向井さんと早紀が結婚して3年も経って、心からの幸せを願っている。



だけど、今夜偶然ここに来て…自分でもびっくりするほどの悲しみが、私の胃をあっという間にもたれさせてしまった。



ハリーの頼んだベニエは、たったの一口も食べられなかったのに。



あきらかに様子のおかしい私を気遣って、ハリーはお会計を済ませてくれる。



もう一度渋谷の駅前に戻ってくるまで、私とハリーは一言も言葉を交わさなかった。

大好きな人を待ち続けている犬の前で、しばらく沈黙しつづけた後。先に口を開いたのはハリーの方だった。



「双葉さん」



「…」



「僕、双葉さん、やっぱりほっておけないですね」



そう言いながらハリーはそっと私の手を包んできたけれど、私はそれを、やんわりと振り払った。



「ハリー、ごめん…」



「…」



まだ23歳なのに台湾から日本に来て、カタコトながらもエンジニアとして活躍できる、賢いハリーだ。私の言いたいことは、これだけで伝わる。



どれだけそうしていたのかわからないけれど、今度の沈黙は長かった。



孤独な心をありありと照らし出してしまう灯りの中で、こんな時間になっても押し流されそうな人の波の中で、私たちはしばらくずっと、黙って並んで銀色の簡易ベンチに腰掛けていた。



そして、もうすぐ23時という頃。ハリーは私をタクシーに乗せると…。



発車の間際に、いつもみたいに優しい、たどたどしい言葉でこう言ったのだ。



「双葉さん。じつは僕、さびしくなるから最後まで言えないでしたけど…」



「…？」



「つぎは、韓国に行くことになりました。これから会えないだけど…」



「え…」



「双葉さん、大好きでした。じゃあね」



「ハリー、うそ…っ」



「拜拜（バイバイ）」



信号が青になる。



私は、すごい勢いで走り出したタクシーを慌てて停めると、かじかむ指でどうにか初乗り料金を支払い、交差点に降り立つ。



だけど、間に合わなかった。ハリーの姿はあっという間に人波に流され、見つけることができなかった。恐れていたことは起きてしまった。



「ハリー！」



スマホを取り出すけれど、ボタンを押すことができない。



だって、決断できなかったのは私なのだ。ハリーを呼び止めたからといって、今の私には言える言葉が何もない。



スクランブル交差点では、1回の青信号で3,000人の人が行き交うと聞いたことがある。



そしてその交差点を渡る人々のほとんどが、きっともう二度と再び、交わることはない。



衝動的にタクシーを飛び降りた私が向かったのは、自宅ではなく神泉だった。



明るすぎる夜から逃れたつもりが、まだ渋谷にいる。未練がましい自分に嫌気がさす。



さらにはその目的地が、24時までやっている飲食店だというのだから笑うしかない。だけど、こんな人気店に予約もせずにフラッと入れたことには、なんだか巡り合わせめいたものを感じるところもある。



『テンキ』。



ビブグルマン獲得のフランス料理店シェフによる、天ぷらのお店。



洞窟のような空間と、ワインのラインナップが魅力のお店。



そして何より──、私がいつか向井さんと一緒に来ることを夢見たお店。



そんなお店に一人ぼっちで来ることが、今夜は必然だったように思えたのだ。



ひとりカウンター席で味わう海老の天ぷらは、信じられないほどに美味しかった。



薄力粉や米粉などを発酵させた衣は、カリカリでふわふわ。中はネットリとしたつみれになっていて、アメリケーヌソースとベアルネーズソースが絡みつく。



先ほどのビストロの分も、私はいくつもの天ぷらを注文していく。私の胃袋は、油なんかではもたれない。



怒涛の勢いで注文した天ぷらたちは、どれをとっても美味しくて、香ばしくて──。



だけど、この美味しさを伝えたい人が一体誰なのかは、どれだけ考えても今の私にはわからないのだった。



店員さんにおすすめされた白ワインとのマリアージュを楽しみながら、私は思う。



― 違う。どちらが好きか、じゃない。私は、1人でも平気なんだ。1人でいる夜が、好きなんだ。



市子だってそう言っていたじゃないか。恋なんていらない、自立したカッコイイ女。それが私。



その発想は天ぷらみたいにカラッとしていて、今夜の私の気分にマッチした。よくよく考えてみれば、深夜の天ぷら屋に1人で入れる強い女なんて、なかなかお目にはかかれないはずだ。



ついに結論に辿り着きかけた私は、もう一度海老の天ぷらを注文しようとする。



だけど…。



「すいません」と、店員さんを呼びかけた、その瞬間。



心の中とは裏腹に未練がましく膝の上に置いていたスマホが、激しく震えたのだ。もしかしたら、私の代わりに孤独を引き受けてくれたのかと思うくらいに。



時刻は、もうすぐ午前0時。



こんな時間に私に電話をかけてくる人なんて、思いつかない。私には誰もいない。



市子はさすがに寝ているし、ハリーだって…あれだけ明るい夜の中でも、見つけることができなかった。



「だれ…？」



恐る恐るスマホを手に取った私は、画面を確認するなり思わず息を呑む。



だって、画面に表示されていたのは────。



向井六郎。その人の名前だったから。



